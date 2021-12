Joan Manuel Serrat se despide de los escenarios con la gira: ‘El vicio de cantar 1965-2022’

“Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga”, dijo el cantante, de 77 años, en referencia al coronavirus.

Aunque explicó que esta no es una despedida de la música, “Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios. Y me despediré no a la francesa, sino como corresponde”.