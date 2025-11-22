John Lennon, Selena y Ed Sheeran

Iniciando noviembre una leyenda de la música pop como Michael Jackson volvió a ser noticia por el trailer de su próxima biopic como haciendo nuevamente historia con su no menos legendario tema “Thriller”.

Esto porque al estar de nuevo en el primer lugar de popularidad en Halloween a 43 años del estreno tanto del álbum homónimo así como el icónico video musical dirigido por el cineasta John Landis, “Thriller” propició que “El Rey del Pop” se convirtiera en el único artista de este género en alcanzar la cima de popularidad en seis décadas distintas si contamos su etapa de los años sesenta como parte de la agrupación de los Jackson 5 hasta la segunda del siglo XX donde el tema vuelve a colocarse en el primer lugar del Billboard a pesar de haber dejado este plano físico a fines de junio del 2009.

Pues en lo que esperamos el estreno de su biopic en cines para el año próximo, las plataformas de streaming hicieron lo suyo en la última semana al estrenar cundo menos un par de documentales protagonizadas por leyendas de la música empezando por el ex Beatle John Lennon junto a su esposa Yoko Ono en “One to One: John y Yoko”, el cual dirigido por el cineasta británico ganador el Oscar Kevin Macdonald y estrenado el pasado viernes 14 en HBO Max tiene como hilo conductor el concierto benéfico para niños “One to One” que la pareja organizó y fue su acto principal a inicios de los años 70 en Nueva York donde se establecieron hasta la muerte de él.

Macdonald combina las imágenes de ese memorable concierto con grabaciones telefónicas del cantante del clásico pacifista “Imagina” así como con material de archivo de las más importantes noticias de la época, particularmente las manifestaciones multitudinarias en contra de la guerra de Vietnam y por consiguiente el gobierno del presidente Richard Nixon que llevó a Lennon inclusive a ser sujeto a deportación, situación que pudo maniobrar gracias a que Yoko era ya ciudadana estadounidense y además de ser su esposo era su apoyo para buscar a la hija de ella de su primer matrimonio y finalmente pudieron encontrar en el estado de Texas.

Hablando de Texas, a inicios de esta semana fue Netflix la plataforma que estrenó el muy esperado documental “Selena y los Dinos”, el cual bajo la dirección de Isabel Castro y un equipo de producción conformado por su mayoría por mujeres encabezado por su hermana Suzette, productora del proyecto, es una entrañable carta de amor a los fanáticos de “La Reina del Tex Mex” que incluye desde videos familiares poco conocidos así como profesionales entre los que destaca al llegar al año 1989 y su firma con el sello discográfico EMI Latin imágenes del productor de videos de origen saltillense, Pedro Torres dirigiendo a Selena durante la filmación de un videoclip.

Para terminar, cerrando “con broche de oro” una semana de estrenos de documentales protagonizados por leyendas de la música en el streaming, el viernes 21 se estrenó también por Netflix otro donde su protagonista es nada menos que una de las más recientes sensaciones del pop, Ed Sheeran, a través de su documental “Sin cortes con Ed Sheeran” que que bajo la dirección del ganador del Emmy también británico Philip Barantini gracias a la serie “Adolescencia” no pudo haber mejor creativo que darle seguimiento al cantante y compositor en la ciudad de Nueva York en donde a través de una toma sin cortes Sheeran interpreta sus éxitos al tiempo que camina por las calles de “la Gran Manzana”, su sube a su metro y convive con sus fans.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx