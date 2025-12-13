John Lennon, Tony Méndez y Diana Ross

La segunda semana de diciembre inició con la triste conmemoración de los 45 años del asesinato de John Lennon por parte de un supuesto admirador la noche del 8 de diciembre de 1980.

Lennon, quien apenas en octubre de aquel año había llegado a los 40 años de edad y en noviembre estrenado su álbum en solitario “Double Fantasy”, que con su muerte se vendió todavía más como pan caliente, irónicamente murió a consecuencia de disparos de un revólver accionado por Mark Champan en las afueras del edificio Dakota de la ciudad de Nueva York en el que vivía al lado de su esposa Yoko luego de una década aproximadamente de haberse instalado en “La Gran Manzana” en una cruzada ideológica y musical contra la violencia y a favor de la paz como también se muestra en el documental “One to One” estrenado en HBO hace unas semanas.

Así como recomendamos el mencionado documental producido tanto por Yoko Ono como por el hijo de ambos al estrenarse a inicios del mes pasado en la mencionada plataforma de streaming, vale la pena en vísperas del ya muy próxima festejo de la Navidad también acercarse como tributo al artista que dejó un legado musical vital dentro de la música pop del siglo XX tanto como parte de los Beatles como en su faceta como solista el cortometraje animado ganador del Oscar en el 2023 “War is Over!”, dirigido por Dave Mullins y también producido por Yoko y Sean que estuvo inspirado en la canción del mismo título de Lennon alrededor de la época navideña.

Hablando de ironías, el mismo lunes 8 nos enteramos de la muerte la noche del domingo anterior de Tony Méndez, guitarrista de la banda ochentera de rock Kerigma e impulsor del legendario foro Rockotitlán por donde también pasaron bandas de la talla de Caifanes y Molotov. La misma banda informó del deceso que se dio a causa de complicaciones en su salud a través de sus redes sociales recordando que fue parte de la agrupación desde hace 44 años. Méndez fue parte de Kerigma desde 1984, grupo que alcanzó la cima de popularidad con el tema “Tres lunares”, incluido en su álbum “Esquizofrenia”, de 1991. Descanse en paz.

Para terminar en notas más agradables, en la misma semana en la que varias complicaciones importantes de música pusieron al álbum “Debí tirar más fotos”, del cantante sensación Bad Bunny, en el primer lugar de los mejores del agónico 2025, y que el boricua iniciaba con el pie derecho (aunque algunos “tropezones” físicos) sus últimos conciertos del año en la CDMX, en la ciudad de Nueva York se dio a conocer que la legendaria cantante afroamericana Diana Ross sería la responsable de darle adiós al 2025 como la figura principal en la no menos tradicional fiesta de Fin de Año de la Ciudad de Nueva York cerrando así un año de otros triunfos también para ella.

