Juan Diego Covarrubias confirma que se divorcia de Renata Haro y pide frenar los ataques

Hace unas semanas, el actor Juan Diego Covarrubias y su aún esposa, Renata Haro, desmintieron los rumores de una supuesta separación, luego de que surgieran especulaciones porque ya no vivían juntos y por otras señales que llamaron la atención de sus seguidores. Sin embargo, una reciente aparición pública terminó por confirmar que ambos se encuentran en proceso de divorcio.

El protagonista de ‘Las Hijas de la Señora García’ aseguró que recibió numerosos mensajes de seguidores, quienes le enviaron imágenes y videos en los que la madre de sus hijas aparecía conviviendo con otro hombre durante el partido entre México y Ecuador.

“Soy cero bueno para estas cosas; de hecho, me chocan las redes sociales. Pero lo que sí creo es que ya estuvo bueno: dejen a Renata en paz. No me puso el cuerno, no hay un tercero en discordia, no nos estamos divorciando por eso. No se había hablado del tema porque había un convenio de confidencialidad que no se respetó”, expresó el actor en un video publicado en su cuenta de Instagram.