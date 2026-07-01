Juan Diego Covarrubias confirma que se divorcia de Renata Haro y pide frenar los ataques
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El actor aseguró que no existió una infidelidad y defendió a la madre de sus hijas tras los rumores surgidos por una reciente aparición pública
Hace unas semanas, el actor Juan Diego Covarrubias y su aún esposa, Renata Haro, desmintieron los rumores de una supuesta separación, luego de que surgieran especulaciones porque ya no vivían juntos y por otras señales que llamaron la atención de sus seguidores. Sin embargo, una reciente aparición pública terminó por confirmar que ambos se encuentran en proceso de divorcio.
El protagonista de ‘Las Hijas de la Señora García’ aseguró que recibió numerosos mensajes de seguidores, quienes le enviaron imágenes y videos en los que la madre de sus hijas aparecía conviviendo con otro hombre durante el partido entre México y Ecuador.
“Soy cero bueno para estas cosas; de hecho, me chocan las redes sociales. Pero lo que sí creo es que ya estuvo bueno: dejen a Renata en paz. No me puso el cuerno, no hay un tercero en discordia, no nos estamos divorciando por eso. No se había hablado del tema porque había un convenio de confidencialidad que no se respetó”, expresó el actor en un video publicado en su cuenta de Instagram.
¿QUÉ PASÓ CON JUAN DIEGO COVARRUBIAS Y RENATA HARO?
Juan Diego Covarrubias confirmó que él y Renata Haro llevan separados desde hace algún tiempo. Aunque evitó profundizar en las razones de la ruptura, dejó claro que no está dispuesto a hacer públicos los detalles de su decisión.
“Pero ya lo dijo Renata: nos vamos a divorciar. Eso no quiere decir que estemos mal, pero quiero aclarar que no hubo faltas de respeto de ella hacia mí ni de mí hacia ella”, insistió el actor, quien también participó en ‘Papás por Siempre’.
Juan Diego Covarrubias y Renata Haro contrajeron matrimonio por el civil el 24 de julio de 2021, fecha en la que también bautizaron a su primera hija, Renata, quien entonces tenía ocho meses de edad. La pareja tiene tres hijas: Renata, nacida en 2020; Mikaela, nacida a finales de 2022, y Camila, nacida en 2024.
Por su parte, Renata Haro explicó en sus redes sociales que el hombre con el que fue captada durante el partido no asistió con ella, sino que simplemente coincidieron en el estadio y que no mantienen ninguna relación de amistad. Juan Diego respaldó esa versión y reiteró que ambos tienen libertad para continuar con sus vidas.
“Renata, aunque seguimos casados legalmente, tiene derecho a hacer lo que quiera”, afirmó el actor luego de pedir que dejaran de especular y acosar a la madre de sus hijas.