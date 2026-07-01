Juan Diego Covarrubias confirma que se divorcia de Renata Haro y pide frenar los ataques

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    Juan Diego Covarrubias confirma que se divorcia de Renata Haro y pide frenar los ataques
    Separación. Juan Diego Covarrubias aseguró que la separación no fue provocada por una tercera persona y pidió respeto para su familia. FOTO: CUARTOSCURO

El actor aseguró que no existió una infidelidad y defendió a la madre de sus hijas tras los rumores surgidos por una reciente aparición pública

Hace unas semanas, el actor Juan Diego Covarrubias y su aún esposa, Renata Haro, desmintieron los rumores de una supuesta separación, luego de que surgieran especulaciones porque ya no vivían juntos y por otras señales que llamaron la atención de sus seguidores. Sin embargo, una reciente aparición pública terminó por confirmar que ambos se encuentran en proceso de divorcio.

El protagonista de ‘Las Hijas de la Señora García’ aseguró que recibió numerosos mensajes de seguidores, quienes le enviaron imágenes y videos en los que la madre de sus hijas aparecía conviviendo con otro hombre durante el partido entre México y Ecuador.

“Soy cero bueno para estas cosas; de hecho, me chocan las redes sociales. Pero lo que sí creo es que ya estuvo bueno: dejen a Renata en paz. No me puso el cuerno, no hay un tercero en discordia, no nos estamos divorciando por eso. No se había hablado del tema porque había un convenio de confidencialidad que no se respetó”, expresó el actor en un video publicado en su cuenta de Instagram.

¿QUÉ PASÓ CON JUAN DIEGO COVARRUBIAS Y RENATA HARO?

Juan Diego Covarrubias confirmó que él y Renata Haro llevan separados desde hace algún tiempo. Aunque evitó profundizar en las razones de la ruptura, dejó claro que no está dispuesto a hacer públicos los detalles de su decisión.

“Pero ya lo dijo Renata: nos vamos a divorciar. Eso no quiere decir que estemos mal, pero quiero aclarar que no hubo faltas de respeto de ella hacia mí ni de mí hacia ella”, insistió el actor, quien también participó en ‘Papás por Siempre’.

@renataharo22

♬ sonido original - Renata Haro

Juan Diego Covarrubias y Renata Haro contrajeron matrimonio por el civil el 24 de julio de 2021, fecha en la que también bautizaron a su primera hija, Renata, quien entonces tenía ocho meses de edad. La pareja tiene tres hijas: Renata, nacida en 2020; Mikaela, nacida a finales de 2022, y Camila, nacida en 2024.

Por su parte, Renata Haro explicó en sus redes sociales que el hombre con el que fue captada durante el partido no asistió con ella, sino que simplemente coincidieron en el estadio y que no mantienen ninguna relación de amistad. Juan Diego respaldó esa versión y reiteró que ambos tienen libertad para continuar con sus vidas.

https://vanguardia.com.mx/show/guillermo-del-toro-se-incorpora-a-la-junta-directiva-del-museo-de-la-academia-de-hollywood-DJ21824722

“Renata, aunque seguimos casados legalmente, tiene derecho a hacer lo que quiera”, afirmó el actor luego de pedir que dejaran de especular y acosar a la madre de sus hijas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Divorcios
Espectáculos
Viral

Localizaciones


México

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Ahora es cuando

Ahora es cuando
true

Más allá del pase de México a Octavos en el Mundial 2026...
Autoridades de Guanajuato mantienen abiertas todas las líneas de investigación por el asesinato de Martha Patricia Negrete, aunque la principal hipótesis apunta a un motivo personal.

Caso de Martha Patricia Negrete: Fiscalía de Guanajuato apunta a móvil personal, no a labor de búsqueda
Sheinbaum señaló que la UIF colabora en la referente a la red de contrabando de combustible sancionada por EU.

Pide Sheinbaum pruebas a EU... ahora sobre presuntos nexos CJNG-elecciones
El calendario oficial de la Pensión del Bienestar julio-agosto 2026 no fue anunciado este miércoles. La Secretaría de Bienestar aseguró que los recursos están garantizados y que se trata de un ajuste operativo.

Pensión del Bienestar... ¿Por qué no hubo calendario oficial para el pago de los 6 mil 400 pesos en julio?
Harry Kane anotó su quinto gol en el Mundial para poner a Inglaterra en la siguiente fase del Mundial 2026.

¡México vs Inglaterra! Con doblete de Harry Kane, Los Tres Leones vencen a Congo y se medirán al Tri en Octavos de Final
El Infonavit informó una alianza con las tiendas de conveniencia OXXO para habilitar un nuevo servicio que permite a derechohabientes pagar su crédito hipotecarios en los establecimientos de todo país.

¡Ya puedes pagar tu crédito Infonavit en el OXXO!: Paso a paso y requisitos
El delantero mexicano Julián Quiñones recibió el premio al MVP tras la victoria de México ante Ecuador, pero la entrega del trofeo por parte de Belinda desató comentarios y bromas entre aficionados.

¡Corre Julián Quiñones, correeeee!... aficionados quieren a Belinda lejos del goleador mexicano tras entregarle trofeo