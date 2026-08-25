Juan Gabriel vuelve a Bellas Artes... ahora con Cinemex; fechas y boletos

La producción recupera el histórico recital que el cantante ofreció en el Palacio de Bellas Artes , uno de los escenarios más importantes de México. Ahora, el espectáculo será llevado nuevamente a la pantalla grande con una propuesta pensada para los seguidores que vivieron aquella presentación y para las nuevas generaciones.

A casi una década de la muerte de Juan Gabriel , el llamado Divo de Juárez regresará a las salas de cine con una versión restaurada de uno de sus conciertos más recordados. “Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes” llegará a Cinemex con una edición especial que incorpora mejoras de imagen y sonido, además de material que no había sido mostrado anteriormente.

La cinta contará con imagen remasterizada y audio Dolby Atmos , además de una introducción que incluye imágenes de los ensayos previos al concierto.

¿CUÁNDO SE ESTRENA JUAN GABRIEL: MI PRIMER BELLAS ARTES?

La nueva edición de “Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes” llegará a los cines el 28 de agosto de 2026, una fecha que coincide con el décimo aniversario luctuoso del cantante, quien murió el 28 de agosto de 2016.

La película se proyectará en más de 250 salas de Cinemex en México. También habrá funciones en complejos seleccionados de Estados Unidos y otros países de Latinoamérica, bajo la distribución de Cinemex Alternativo.

Los precios dependerán del tipo de sala y del complejo elegido. Los costos dados a conocer rondan los 110 pesos para salas Tradicionales, mientras que las funciones Premium tienen un precio aproximado de 171 pesos.

· Sala Tradicional: alrededor de 110 pesos

· Sala Premium: alrededor de 171 pesos

· Sala Platino: alrededor de 256 pesos

Estos precios pueden variar dependiendo del cine, la ubicación y las condiciones de cada función. Por ello, el costo definitivo deberá consultarse al momento de seleccionar la función.

UNA EDICIÓN CON IMAGEN Y AUDIO RESTAURADOS

La nueva versión del concierto fue dirigida y supervisada por la directora y artista visual María José Cuevas, conocida también por su trabajo en la serie documental “Debo, puedo y quiero”.

El proceso de restauración contó con la colaboración de la casa productora Mezcla y buscó recuperar la presentación con una mayor calidad visual y sonora. La producción estuvo a cargo de Sony Music Vision México.

Uno de los elementos inéditos será la introducción que muestra imágenes de los ensayos realizados antes del concierto. De esta manera, el público podrá conocer parte del proceso que antecedió a una de las presentaciones más importantes de Juan Gabriel.

El uso de Dolby Atmos también permitirá que el audio tenga un tratamiento pensado específicamente para las salas de cine, mientras que la restauración de imagen busca actualizar la experiencia de quienes ya conocen el material.

JUAN GABRIEL SIGUE REUNIENDO A MILES DE PERSONAS

El regreso del concierto a las salas de cine ocurre después de que una versión previa fuera proyectada gratuitamente en el Zócalo de la Ciudad de México en noviembre de 2025.

Aquella exhibición reunió a aproximadamente 170 mil personas, una cifra que mostró la vigencia que mantiene la música de Juan Gabriel entre el público mexicano casi diez años después de su fallecimiento.

El interés por su catálogo también permanece en las plataformas digitales. Actualmente, el intérprete supera los 14.2 millones de oyentes mensuales en Spotify, de acuerdo con los datos señalados sobre su presencia en la plataforma.

El impacto de Juan Gabriel no se limita a México. Su música continúa formando parte de las listas de reproducción de seguidores en distintos países y sus canciones mantienen presencia constante entre las generaciones que crecieron con su obra y quienes la han descubierto posteriormente.

JUAN GABRIEL REGRESA A BELLAS ARTES EN EL CINE

“Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes” permitirá volver a disfrutar uno de los conciertos más emblemáticos del cantante desde una experiencia cinematográfica renovada.

La fecha de estreno fue establecida para el 28 de agosto de 2026, justo cuando se cumplen diez años de la muerte del artista. La exhibición estará disponible en distintos formatos de sala de Cinemex y contará con la restauración del material original.

La combinación de imágenes inéditas, remasterización y sonido Dolby Atmos busca recuperar la presentación desde una perspectiva distinta, sin perder el registro de uno de los momentos más representativos de la trayectoria de Juan Gabriel.