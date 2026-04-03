Juez desestima mayoría de acusaciones en la demanda por acoso sexual de Blake Lively contra Justin Baldoni

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/ 3 abril 2026
    Juez desestima mayoría de acusaciones en la demanda por acoso sexual de Blake Lively contra Justin Baldoni
    El juez señaló que Lively (izq.) puede presentar demanda por represalias contra la productora de Justin (der.), Wayfarer Studios, así como demanda contractual y otra por complicidad contra varios demandados.

El magistrado Lewis J. Liman desestimó diez de las trece acusaciones vertidas por Lively contra Baldoni

Un juez federal de Nueva York desestimó este jueves la mayoría de las acusaciones en la demanda por acoso sexual interpuesta por la actriz Blake Lively contra el actor y director Justin Baldoni en 2024.

En su fallo judicial, el magistrado Lewis J. Liman desestimó diez de las trece acusaciones vertidas por Lively contra Baldoni, entre ellas acoso, difamación y conspiración, y mantuvo las de incumplimiento de contrato, represalias y complicidad en represalias.

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Liman indicó que Lively se basaba en su demanda en una ley de acoso sexual de California, cuando los hechos de los que acusa a su compañero tuvieron lugar presuntamente en Nueva Jersey, en un estudio donde se grabaron algunas escenas de la película ‘It ends with us’.

El juez indicó no obstante que “hay ciertas conductas (de Baldoni) que, podría considerarse, traspasaron los límites”.

“Hay límites en la respuesta que el acusado puede dar ante las denuncias de acoso. Llega un momento en que (Baldoni) deja de limitarse a defenderse y empieza a tomar medidas que un jurado razonable podría considerar una represalia por el hecho de que la denunciante presentara las acusaciones”, subrayó.

ÚLTIMO INTENTO DE ACUERDO ANTES DE JUICIO EN MAYO

Los equipos legales de Blake Lively y Justin Baldoni fueron convocados a nuevas conversaciones judiciales para explorar un posible acuerdo extrajudicial, apenas un día después de que un juez desestimara las acusaciones de acoso sexual presentadas por la actriz.

La jueza magistrada Sarah Cave citó a ambas partes a sostener reuniones telefónicas por separado, en las que deberán exponer la postura actualizada de sus clientes respecto a una eventual resolución antes del juicio previsto para el 18 de mayo en Nueva York, informó Daily Mail.

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El giro en el proceso se da tras el fallo del juez Lewis Liman, quien desestimó las acusaciones más graves, incluidas las de acoso sexual, al considerar que no cumplían con los requisitos legales para ser evaluadas por un jurado.

La resolución se sustentó, entre otros factores, en que Lively actuaba como contratista independiente y no como empleada, además de que los hechos señalados ocurrieron fuera de la jurisdicción correspondiente.

Con esta decisión, el caso quedó reducido a incumplimiento de contrato, represalias y complicidad en represalias, lo que redefine el alcance del litigio.

Pese al revés legal, el abogado de Lively, Michael Gottlieb, aseguró que el proceso está lejos de concluir y subrayó que el núcleo del caso permanece vigente.

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“La decisión del tribunal de que las denuncias de acoso presentadas por la Sra. Lively a nivel estatal y federal no podían ir a juicio se refería a cuestiones legales, más que a un respaldo a la conducta de los acusados”, dijo Gottlieb.

Por su parte, la defensa de Baldoni celebró la resolución judicial, destacando que las acusaciones de acoso sexual fueron eliminadas en su totalidad y que el caso ahora es “significativamente más reducido”, lo que permitirá concentrar la estrategia en las reclamaciones restantes.

“Se trataban de acusaciones muy graves, y agradecemos al tribunal su minuciosa revisión de los hechos, la legislación aplicable y la evidencia aportada (...) Lo que queda es un caso significativamente reducido, y esperamos presentar nuestra defensa ante el tribunal para refutar las demás reclamaciones”, afirmaron.

Lively y Baldoni, compañeros de reparto en la película ‘It ends with us’ (Romper El Círculo), se enfrentarán en un juicio el próximo 18 de mayo en un tribunal de Manhattan.

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LIVELY VS. BALDONI

Blake Lively demandó en diciembre de 2024 a Justin Baldoni, a su productora Wayfarer Studios y a otros involucrados en la película ‘Romper El Círculo’, alegando un entorno laboral hostil con connotaciones sexuales, así como una posterior campaña para silenciarla y dañar su reputación.

La actriz demandó a Baldoni por comportamiento inapropiado durante el rodaje y por presuntamente llevar a cabo una campaña de desprestigio en represalia, unas acusaciones que él ha negado desde el principio.

Baldoni contrademandó por 400 millones de dólares a Lively y su esposo Ryan Reynolds, pero un juez desestimó esa causa el pasado 9 de junio, al igual que su demanda por difamación de 250 millones de dólares contra The New York Times, medio que publicó las acusaciones de Lively.

Según documentos judiciales divulgados el pasado noviembre, Lively estima en 161 millones de dólares sus pérdidas por esta presunta campaña de descrédito.

(Con información de Reforma y EFE)

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