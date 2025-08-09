¿Por? Borra juez declaración de Blake Lively en juicio contra Justin Baldoni

La batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni dio un nuevo giro, luego de que el juez federal Lewis Liman ordenara retirar del expediente judicial la declaración jurada de casi 300 páginas presentada por la actriz en su demanda por acoso sexual y represalias contra Baldoni, con quien trabajó en It Ends With Us.

De acuerdo con Liman, los abogados de Baldoni y de Wayfarer Studios citaron únicamente dos páginas del texto en una carta al tribunal, pero adjuntaron la versión completa.

“No tuvo un propósito litigante adecuado y, en cambio, parece haber tenido la intención de incitar a la especulación pública y al escándalo”, amonestó el juez Lewis Liman.