¿Por? Borra juez declaración de Blake Lively en juicio contra Justin Baldoni

Show
/ 9 agosto 2025
    ¿Por? Borra juez declaración de Blake Lively en juicio contra Justin Baldoni
    Justin Baldoni niega las acusaciones y asegura que la demanda busca dañar su reputación. FOTO: INTERNET

La esposa de Ryan Reynolds verá a su presunto acosador en los juzgados el próximo marzo de 2026

La batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni dio un nuevo giro, luego de que el juez federal Lewis Liman ordenara retirar del expediente judicial la declaración jurada de casi 300 páginas presentada por la actriz en su demanda por acoso sexual y represalias contra Baldoni, con quien trabajó en It Ends With Us.

De acuerdo con Liman, los abogados de Baldoni y de Wayfarer Studios citaron únicamente dos páginas del texto en una carta al tribunal, pero adjuntaron la versión completa.

“No tuvo un propósito litigante adecuado y, en cambio, parece haber tenido la intención de incitar a la especulación pública y al escándalo”, amonestó el juez Lewis Liman.

¿QUÉ PASÓ EN EL JUICIO?

Los abogados de Lively sostuvieron que la publicación de la declaración completa en el expediente público fue una táctica de los representantes de Baldoni para alimentar una campaña mediática en su contra, sin justificación legal.

La moción de Lively, presentada el 4 de agosto, buscaba mantener sellada la declaración, luego de que fragmentos de esta y una transcripción sin certificar fueran difundidos.

El juez concluyó que las partes de Wayfarer incluyeron material “irrelevante” con el objetivo de que, si Lively pedía mantenerlo sellado, pudieran usar su respuesta para “sus propios fines de relaciones públicas”.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Qué escándalo! Demandan por 2 MDD a la marca de tequila de Eva Longoria

MEDIO AÑO DE BATALLA

El pleito comenzó cuando Lively acusó que, durante el rodaje de It Ends With Us, fue víctima de comentarios sexuales inapropiados por parte del actor, quien a su vez presentó una demanda por difamación y extorsión contra Lively y su esposo, Ryan Reynolds, por 400 millones de dólares. Esa demanda ya fue desestimada. El juicio entre ambos está programado para marzo de 2026. (Con información de El Universal y Reforma)

Temas


Blake Lively
Juicio

Localizaciones


Estados Unidos

COMENTARIOS

Selección de los editores
Saraperos de Saltillo vivió una temporada de contrastes en 2025: de un juego histórico sin hit ni carrera a quedarse fuera de los playoffs LMB.

Saraperos de Saltillo 2025: del juego histórico sin hit a la dolorosa eliminación de Playoffs en la LMB
La cancillería mexicana subrayó que el combate al tráfico de drogas y armas con Estados Unidos seguirá en un marco de igualdad y respeto territorial

México reafirma que no aceptará fuerzas militares estadounidenses en su territorio; SRE emite comunicado
Los imputados por la muerte de Fernandito enfrentan prisión preventiva tras confirmarse la legalidad de su detención, mientras continúa la investigación del caso.

‘Yo lo atendí, pero, pues, se murió’: Lilia ‘N’ declara sobre la muerte de Fernandito
Autoridades federales desmantelaron un laboratorio de metanfetaminas en Chiapas y aseguraron una bodega con más de cuatro toneladas de insumos químicos en Guerrero

Desmantelan laboratorio clandestino de metanfetaminas en Chiapas y aseguran 2.5 toneladas de drogas

Vista de la puerta de una farmacia CVS perforada por una bala, cerca de donde un hombre disparó en la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en Atlanta. FOTO:

Identifican al sospechoso del tiroteo en los CDC en Atlanta donde un policía fue asesinado
Al lugar acudieron autoridades de seguridad para salvaguardar el área donde ocurrieron los hechos, así como para realizar las indagaciones pertinentes: FOTO:

Tiroteo en Time Square en Nueva York deja tres heridos; hay un adolescente detenido como sospechoso
Vladímir Putin se reunió con Donald Trump seis veces durante su primer mandato, en y al margen de las reuniones del Grupo de los 20 (G20) y del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).

Las reuniones entre Putin y los presidentes de EU, de la cooperación a la confrontación

Edificios destruidos durante las operaciones terrestres y aéreas israelíes en el norte de la Franja de Gaza, vistos desde el sur de Israel, el viernes 8 de agosto de 2025. FOTO:

EU acusa a Francia de frustrar el alto el fuego en Gaza por reconocer a Palestina como Estado