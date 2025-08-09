¿Por? Borra juez declaración de Blake Lively en juicio contra Justin Baldoni
La esposa de Ryan Reynolds verá a su presunto acosador en los juzgados el próximo marzo de 2026
La batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni dio un nuevo giro, luego de que el juez federal Lewis Liman ordenara retirar del expediente judicial la declaración jurada de casi 300 páginas presentada por la actriz en su demanda por acoso sexual y represalias contra Baldoni, con quien trabajó en It Ends With Us.
De acuerdo con Liman, los abogados de Baldoni y de Wayfarer Studios citaron únicamente dos páginas del texto en una carta al tribunal, pero adjuntaron la versión completa.
“No tuvo un propósito litigante adecuado y, en cambio, parece haber tenido la intención de incitar a la especulación pública y al escándalo”, amonestó el juez Lewis Liman.
¿QUÉ PASÓ EN EL JUICIO?
Los abogados de Lively sostuvieron que la publicación de la declaración completa en el expediente público fue una táctica de los representantes de Baldoni para alimentar una campaña mediática en su contra, sin justificación legal.
La moción de Lively, presentada el 4 de agosto, buscaba mantener sellada la declaración, luego de que fragmentos de esta y una transcripción sin certificar fueran difundidos.
El juez concluyó que las partes de Wayfarer incluyeron material “irrelevante” con el objetivo de que, si Lively pedía mantenerlo sellado, pudieran usar su respuesta para “sus propios fines de relaciones públicas”.
MEDIO AÑO DE BATALLA
El pleito comenzó cuando Lively acusó que, durante el rodaje de It Ends With Us, fue víctima de comentarios sexuales inapropiados por parte del actor, quien a su vez presentó una demanda por difamación y extorsión contra Lively y su esposo, Ryan Reynolds, por 400 millones de dólares. Esa demanda ya fue desestimada. El juicio entre ambos está programado para marzo de 2026. (Con información de El Universal y Reforma)