IMAX en México: ¿Cuántas salas hay y por qué Saltillo sigue esperando?

Algunos de los recientes estrenos en cines fueron diseñados para ofrecer una mejor experiencia en las pantallas IMAX, como ‘The Super Mario Galaxy Movie’ o la más reciente ‘La Odisea’, de Christopher Nolan. Sin embargo, en México no hay muchas opciones para vivirlas de esta manera, y mucho menos en Saltillo.

De acuerdo con información de la cuenta de Instagram @Nosotroslosclones, en México existen aproximadamente 19 salas IMAX comerciales equipadas principalmente con tecnología digital y láser 4K, las cuales están distribuidas en cadenas como Cinépolis y Cinemex, además de algunas pantallas institucionales o de museo, aunque no hay salas IMAX analógicas de 70 mm reales en el país.

Esta información salió a flote hace unas semanas, cuando los fanáticos de Nolan quisieron ver en el país su más reciente trabajo, lo que los llevó a toparse con esa carencia de opciones en el entretenimiento, y para los fans saltillenses ese fue el común denominador.