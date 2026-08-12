IMAX en México: ¿Cuántas salas hay y por qué Saltillo sigue esperando?
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Los saltillenses que quieren vivir cintas como ‘La Odisea’ en este formato deben viajar a Monterrey, donde se encuentran las opciones más cercanas
Algunos de los recientes estrenos en cines fueron diseñados para ofrecer una mejor experiencia en las pantallas IMAX, como ‘The Super Mario Galaxy Movie’ o la más reciente ‘La Odisea’, de Christopher Nolan. Sin embargo, en México no hay muchas opciones para vivirlas de esta manera, y mucho menos en Saltillo.
De acuerdo con información de la cuenta de Instagram @Nosotroslosclones, en México existen aproximadamente 19 salas IMAX comerciales equipadas principalmente con tecnología digital y láser 4K, las cuales están distribuidas en cadenas como Cinépolis y Cinemex, además de algunas pantallas institucionales o de museo, aunque no hay salas IMAX analógicas de 70 mm reales en el país.
Esta información salió a flote hace unas semanas, cuando los fanáticos de Nolan quisieron ver en el país su más reciente trabajo, lo que los llevó a toparse con esa carencia de opciones en el entretenimiento, y para los fans saltillenses ese fue el común denominador.
VIAJAR TRAS EL IMAX
Por lo que aquellos fanáticos que deseen ver esa película o alguna otra en ese formato deberían viajar a Nuevo León, ya que las pantallas más cercanas son las ubicadas en Cinépolis Galerías Monterrey y en la misma cadena, pero en Valle Oriente.
Según Diego Bastarrica, de Digital Trends, el formato IMAX se considera una forma de ver el cine con una mayor inmersión y calidad, debido a que su filmación en 70 mm, en celuloide, hace necesario disfrutar todo en este formato para obtener la mejor calidad de imagen posible y tener así una experiencia inmersiva.
Para poder tener este tipo de experiencia, es necesario contar con una sala de cine gigante. De acuerdo con información especializada, se necesita un espacio arquitectónico con mayor altura y profundidad que una sala de cine común para albergar una pantalla curva de formato gigante. Además, se requiere un aislamiento de ruido especializado y una geometría de la sala calculada para que el sonido llegue con la misma fuerza a cada butaca.
El costo del boleto, por ejemplo, para disfrutar la experiencia IMAX de ‘La Odisea’ es de 168 pesos, mientras que en la sala del Papalote Museo del Niño, en ese formato, tiene un costo de 170 pesos.