Jurado en EU determina que Ticketmaster y Live Nation operan como un monopolio

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 15 abril 2026
    Jurado en EU determina que Ticketmaster y Live Nation operan como un monopolio
    Combo de fotografías de archivo que muestra el logo de Live Nation Entertainment en la puerta de una oficina en Nueva York, y de un ticket de Ticketmaster. JUSTIN LANE/ ANDREW GOMBERT / EFE

Supone una derrota para la empresa en una demanda por reclamaciones presentadas por decenas de estados

Un jurado federal en Estados Unidos determinó este miércoles que los gigantes de conciertos, la empresa Live Nation y su subsidiaria Ticketmaster, operan como un monopolio perjudicial sobre los grandes recintos en la venta de entradas de eventos en vivo, concluyendo un juicio de unas cinco semanas en Nueva York y suponiendo una derrota para la empresa en una demanda por reclamaciones presentadas por decenas de estados en el vecino país.

El veredicto de culpabilidad en Manhattan se produce después de que, a mitad de juicio, el Departamento de Justicia (DOJ) firmara un acuerdo de resolución con Live Nation, pero aún así el proceso continuará porque decenas de estados formaban parte de la acusación, según divulgaron NBC y CNN.

https://vanguardia.com.mx/show/ticketmaster-asegura-que-artistas-fijan-precios-de-boletos-ante-criticas-de-fans-BK19578944

DEMANDA ANTIMONOPOLIO EN NUEVA YORK

DOJ y 40 fiscalías estatales inicialmente presentaron en 2024 una demanda civil antimonopolio en Nueva York por “monopolización y otras conductas ilegales que frustran la competencia en los mercados”, y buscaban una ruptura entre las empresas.

El acuerdo entre el DOJ y Live Nation, al que se sumaron algunas fiscalías, y que debe aprobar un juez, exige a Ticketmaster pagar 280 millones de dólares, desinvertir en anfiteatros, cambiar sus acuerdos exclusivos de venta de entradas y limitar las comisiones al 15 %.

Aún así, el proceso continuó con la acusación de 34 fiscalías, incluyendo algunas grandes como Nueva York, California y Texas, que argumentaron que las empresas ejercían un monopolio y eran responsables del alza de precios en el sector de la música en vivo.

Live Nation, mientras, se defendió señalando que es la mayor empresa de entretenimiento y venta de entradas de Estados Unidos y que no es ilegal ser “grande” ni “exitoso”, recoge la revista Variety.

https://vanguardia.com.mx/show/el-bogueto-acude-a-camara-de-diputado-por-estudios-musicales-en-centros-de-rehabilitacion-NG20047758

“Esta es una victoria histórica para proteger a los neoyorquinos de monopolios lesivos”, dijo la fiscal estatal de Nueva York, Letitia James, en X, palabras suscritas por su homólogo de California, Rob Bonta, que otorgó una “victoria estrepitosa a los artistas, fans y salas que los apoyan”.

El abogado contratado por los estados para seguir el proceso, Jeffrey Kessler, pidió el viernes pasado al jurado, en sus argumentos de cierre, “aplicar el sentido común” de los neoyorquinos, que “saben cuándo alguien les está vendiendo humo y cuándo está siendo sincero”, recoge NBC.

El juez que presidió el juicio, Arun Subramanian, que en su momento criticó el acuerdo entre el DOJ y Live Nation, será el encargado de decidir el castigo para las empresas, que puede pasar por multas, compensaciones y cambios a su modelo de negocio.

Según la demanda, Live Nation controla al menos el 80% de la venta de entradas en las principales salas de conciertos; gestiona directamente a más de 400 artistas; y solo en Estados Unidos controla más del 60% de las promociones de conciertos y posee o controla más del 60% de los grandes anfiteatros.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ticketmaster-cumplira-lineamientos-anunciados-por-profeco-en-la-venta-de-boletos-para-conciertos-AJ19321634

LIVE NATION Y TICKETMASTER

Live Nation Entertainment es propietaria de cientos de recintos, los opera, controla la contratación de artistas en esos lugares o tiene una participación accionaria ahí. Su filial Ticketmaster es considerada ampliamente como la mayor vendedora de entradas del mundo para eventos en vivo.

Ticketmaster se fundó en 1976 se fusionó con Live Nation en 2010. La empresa ahora controla el 86% del mercado de conciertos y el 73% del mercado total cuando se incluyen los eventos deportivos, según Kessler.

Ticketmaster ha suscitado desde hace tiempo la indignación de los fans y de algunos artistas. Los titanes del grunge Pearl Jam se enfrentaron al negocio en la década de 1990, e incluso presentaron una queja de antimonopolio ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que entonces declinó llevar el caso.

El juicio llevó al estrado al director general de Live Nation, Michael Rapino, a quien interrogaron sobre asuntos que incluyeron el fiasco de la venta de entradas de Taylor Swift en 2022. Rapino culpó a un ciberataque.

En el proceso también se difundieron mensajes internos de un ejecutivo de Live Nation en los que declaraba que algunos precios eran “escandalosos”, calificaba a los clientes de ser “tan estúpidos” y se jactaba de que la empresa “les está robando a manos llenas, baby”. El ejecutivo, Benjamin Baker, testificó con tono de disculpa que los mensajes eran “muy inmaduros e inaceptables”.

(Con información de EFE y AP)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Entretenimiento
Monopolios

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


Ticketmaster

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
Claudia Sheinbaum impulsa análisis científico sobre el fracking en Coahuila; expertos evaluarán su viabilidad en dos meses.

Fracking en Coahuila... Sheinbaum da 2 meses para que científicos mexicanos discutan si es viable extraer gas no convencional
Investigador de la UAdeC afirma que el fracking en Texas no afecta a Coahuila gracias a tecnologías modernas y control ambiental.

Experto de la UAdeC descarta impacto ambiental en Coahuila por fracking en Texas
El titular de Agricultura sostuvo que “el mensaje es claro: no hay aumento en el precio de la tortilla”.

Tras rumores de aumento, gobierno e industria acuerdan medidas y afirman: ‘no sube la tortilla’
Un reporte atribuido a un periodista especializado describió una intrusión que habría comprometido una firma de ciberseguridad en Monterrey y datos sensibles de sus clientes.

Alerta por presunto hackeo: mencionan a Alsea (Starbucks y Domino’s) entre clientes expuestos
Los padres acudieron rápidamente a la escuela tras escuchar noticias de un ataque armado, mientras la policía estableció un cordón de seguridad alrededor de la escuela.

Un estudiante mata a 9 personas en el segundo tiroteo escolar en Turquía en dos días
El presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping, en un momento que simboliza la compleja e influyente relación entre las dos principales potencias económicas del mundo.

El bloqueo de Trump al estrecho de Ormuz puede poner en riesgo la relación con China
John Barret (izquierda), próximo Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas junto al secretario de Estado de EU, Marco Rubio.

EU designa a John Barrett como nuevo encargado de negocios en Venezuela
¿Trump previene el cáncer con ‘Diet Coke'?

¿Donald Trump previene el cáncer con Coca-Cola Light?