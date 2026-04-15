Jurado en EU determina que Ticketmaster y Live Nation operan como un monopolio

Un jurado federal en Estados Unidos determinó este miércoles que los gigantes de conciertos, la empresa Live Nation y su subsidiaria Ticketmaster, operan como un monopolio perjudicial sobre los grandes recintos en la venta de entradas de eventos en vivo, concluyendo un juicio de unas cinco semanas en Nueva York y suponiendo una derrota para la empresa en una demanda por reclamaciones presentadas por decenas de estados en el vecino país. El veredicto de culpabilidad en Manhattan se produce después de que, a mitad de juicio, el Departamento de Justicia (DOJ) firmara un acuerdo de resolución con Live Nation, pero aún así el proceso continuará porque decenas de estados formaban parte de la acusación, según divulgaron NBC y CNN.

DEMANDA ANTIMONOPOLIO EN NUEVA YORK DOJ y 40 fiscalías estatales inicialmente presentaron en 2024 una demanda civil antimonopolio en Nueva York por “monopolización y otras conductas ilegales que frustran la competencia en los mercados”, y buscaban una ruptura entre las empresas. El acuerdo entre el DOJ y Live Nation, al que se sumaron algunas fiscalías, y que debe aprobar un juez, exige a Ticketmaster pagar 280 millones de dólares, desinvertir en anfiteatros, cambiar sus acuerdos exclusivos de venta de entradas y limitar las comisiones al 15 %. Aún así, el proceso continuó con la acusación de 34 fiscalías, incluyendo algunas grandes como Nueva York, California y Texas, que argumentaron que las empresas ejercían un monopolio y eran responsables del alza de precios en el sector de la música en vivo. Live Nation, mientras, se defendió señalando que es la mayor empresa de entretenimiento y venta de entradas de Estados Unidos y que no es ilegal ser “grande” ni “exitoso”, recoge la revista Variety.

“Esta es una victoria histórica para proteger a los neoyorquinos de monopolios lesivos”, dijo la fiscal estatal de Nueva York, Letitia James, en X, palabras suscritas por su homólogo de California, Rob Bonta, que otorgó una “victoria estrepitosa a los artistas, fans y salas que los apoyan”. El abogado contratado por los estados para seguir el proceso, Jeffrey Kessler, pidió el viernes pasado al jurado, en sus argumentos de cierre, “aplicar el sentido común” de los neoyorquinos, que “saben cuándo alguien les está vendiendo humo y cuándo está siendo sincero”, recoge NBC.

El juez que presidió el juicio, Arun Subramanian, que en su momento criticó el acuerdo entre el DOJ y Live Nation, será el encargado de decidir el castigo para las empresas, que puede pasar por multas, compensaciones y cambios a su modelo de negocio. Según la demanda, Live Nation controla al menos el 80% de la venta de entradas en las principales salas de conciertos; gestiona directamente a más de 400 artistas; y solo en Estados Unidos controla más del 60% de las promociones de conciertos y posee o controla más del 60% de los grandes anfiteatros.

LIVE NATION Y TICKETMASTER Live Nation Entertainment es propietaria de cientos de recintos, los opera, controla la contratación de artistas en esos lugares o tiene una participación accionaria ahí. Su filial Ticketmaster es considerada ampliamente como la mayor vendedora de entradas del mundo para eventos en vivo. Ticketmaster se fundó en 1976 se fusionó con Live Nation en 2010. La empresa ahora controla el 86% del mercado de conciertos y el 73% del mercado total cuando se incluyen los eventos deportivos, según Kessler. Ticketmaster ha suscitado desde hace tiempo la indignación de los fans y de algunos artistas. Los titanes del grunge Pearl Jam se enfrentaron al negocio en la década de 1990, e incluso presentaron una queja de antimonopolio ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que entonces declinó llevar el caso. El juicio llevó al estrado al director general de Live Nation, Michael Rapino, a quien interrogaron sobre asuntos que incluyeron el fiasco de la venta de entradas de Taylor Swift en 2022. Rapino culpó a un ciberataque. En el proceso también se difundieron mensajes internos de un ejecutivo de Live Nation en los que declaraba que algunos precios eran “escandalosos”, calificaba a los clientes de ser “tan estúpidos” y se jactaba de que la empresa “les está robando a manos llenas, baby”. El ejecutivo, Benjamin Baker, testificó con tono de disculpa que los mensajes eran “muy inmaduros e inaceptables”. (Con información de EFE y AP)

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