¡Orgullo coahuilense! Premios Ariel 2026: nominan al actor lagunero Héctor Kotsifakis
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Mientras el histrión lagunero destacó entre los nominados, la cinta ‘En el camino’, de David Pablos, lideró la lista con 13 menciones
La fiesta del cine mexicano comenzó este miércoles, luego de que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) diera a conocer la lista de nominados a los Premios Ariel de esta edición. Una vez más, el nombre de Coahuila y Torreón destacó gracias a la nominación del actor Héctor Kotsifakis.
Kotsifakis trabajó bajo la dirección de Enrique Begné en la película ‘Pérdida Total’, cuya filmación tuvo como escenario el paisaje del desierto coahuilense, ya que fue rodada en Torreón, así como en Viesca, Parras y San Pedro.
En 2025, el lagunero repitió la hazaña al ser nominado en la misma categoría, Mejor Coactuación Masculina, aunque en esa ocasión también obtuvo el premio gracias a su participación en la exitosa película ‘Pedro Páramo’.
¿QUÉ PASÓ CON HÉCTOR KOTSIFAKIS?
El actor también cuenta con dos Diosas de Plata. La primera la recibió en 2018 por la comedia romántica ‘Me gusta, pero me asusta’, mientras que la segunda fue otorgada precisamente por su trabajo en ‘Pedro Páramo’.
En su más reciente actuación dio vida a ‘El Rojo’, uno de los villanos de la historia, quien es el líder criminal de una banda con la que termina involucrado el protagonista.
MÁS NOMINADOS
Durante el anuncio de las nominaciones destacó la producción ‘En el camino’, de David Pablos, con 13 menciones; ‘El Diablo Fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’, de Ernesto Martínez Bucio, con nueve menciones; y ‘Aún es de noche en Caracas’, de Marité Ugás y Mariana Rondón, con ocho oportunidades de llevarse un Ariel.
Hasta el momento se sabe que la ceremonia se celebrará el próximo 3 de octubre y que las películas nominadas estarán disponibles de manera gratuita en streaming a través de la plataforma Festival Open.