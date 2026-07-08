¡Orgullo coahuilense! Premios Ariel 2026: nominan al actor lagunero Héctor Kotsifakis

La fiesta del cine mexicano comenzó este miércoles, luego de que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) diera a conocer la lista de nominados a los Premios Ariel de esta edición. Una vez más, el nombre de Coahuila y Torreón destacó gracias a la nominación del actor Héctor Kotsifakis.

Kotsifakis trabajó bajo la dirección de Enrique Begné en la película ‘Pérdida Total’, cuya filmación tuvo como escenario el paisaje del desierto coahuilense, ya que fue rodada en Torreón, así como en Viesca, Parras y San Pedro.

En 2025, el lagunero repitió la hazaña al ser nominado en la misma categoría, Mejor Coactuación Masculina, aunque en esa ocasión también obtuvo el premio gracias a su participación en la exitosa película ‘Pedro Páramo’.