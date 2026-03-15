‘K-Pop Demon Hunters’ conquista el Oscar a Mejor Película Animada

Aunque se esperaba que la cinta ‘K-Pop Demon Hunters’ coronara su paso por la temporada de premios con un premio Oscar, fue hasta la tarde de este domingo cuando, desde Los Ángeles, recibió la estatuilla en la categoría de Mejor Película Animada, convirtiéndose en el segundo proyecto de Sony Pictures Animation que logra este reconocimiento.

“Gracias a la Academia y a todos los fans que nos trajeron hasta acá, y a ustedes que se parecen a mí. Siento mucho que nos haya tomado tanto tiempo aparecer en una película así; esto es para los coreanos en todas partes”, dijo la directora Maggie Kang al momento de recibir la famosa estatuilla en la ceremonia de los Academy Awards.

La cinta, inspirada en la cultura surcoreana y en el mundo de los ídolos del K-pop, venció a grandes títulos como ‘Elio’ de Pixar Animation Studios y Walt Disney Animation Studios, ‘Zootopia 2’ de Disney, el filme ‘Arco’ y la emotiva ‘Little Amélie’.