‘K-Pop Demon Hunters’ conquista el Oscar a Mejor Película Animada
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La producción de Sony y Netflix, dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, se llevó la estatuilla tras convertirse en un fenómeno global de audiencia
Aunque se esperaba que la cinta ‘K-Pop Demon Hunters’ coronara su paso por la temporada de premios con un premio Oscar, fue hasta la tarde de este domingo cuando, desde Los Ángeles, recibió la estatuilla en la categoría de Mejor Película Animada, convirtiéndose en el segundo proyecto de Sony Pictures Animation que logra este reconocimiento.
“Gracias a la Academia y a todos los fans que nos trajeron hasta acá, y a ustedes que se parecen a mí. Siento mucho que nos haya tomado tanto tiempo aparecer en una película así; esto es para los coreanos en todas partes”, dijo la directora Maggie Kang al momento de recibir la famosa estatuilla en la ceremonia de los Academy Awards.
La cinta, inspirada en la cultura surcoreana y en el mundo de los ídolos del K-pop, venció a grandes títulos como ‘Elio’ de Pixar Animation Studios y Walt Disney Animation Studios, ‘Zootopia 2’ de Disney, el filme ‘Arco’ y la emotiva ‘Little Amélie’.
¿QUÉ GANÓ ‘K-POP DEMON HUNTERS’?
Hasta diciembre de 2025, la cinta —titulada en español ‘Las Guerreras K-Pop’— había registrado más de 500 millones de vistas a nivel mundial, lo que la convirtió en uno de los mayores éxitos dentro del catálogo de Netflix.
“Quiero tomar un momento para decirle a todos los cineastas jóvenes: cuenten su historia, canten con su voz y les prometo que el mundo los estará esperando”, dijo por su parte Chris Appelhans, otro de los directores de la cinta animada.
Esta semana Netflix confirmó que la película tendrá una secuela, por lo que las aventuras de ‘Rumi’, ‘Zoey’ y ‘Mira’ continuarán en sus batallas para derrotar y erradicar a los demonios de la Tierra.