¡Karina Torres llega a Saltillo! La ‘Perdida’ prepara noche de risas y diversión

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    ¡Karina Torres llega a Saltillo! La ‘Perdida’ prepara noche de risas y diversión
    Agenda. La creadora de contenido prepara una serie de presentaciones luego de permanecer 71 días dentro de ‘La Casa de los Famosos México’. FOTO: FACEBOOK@LACASADELOSFAMOSOSMX

Tras conquistar el tercer lugar de ‘La Casa de los Famosos México’, la creadora de contenido llevará su espectáculo a Libido Club el 24 de octubre

Ya conoces sus clásicas frases, su sentido del humor y algunas de sus experiencias personales como una ‘Perdida’ y, por eso, tras verla en un 24/7, la licenciada Edna Karina Torres llegará hasta el escenario de Libido Club en Saltillo.

La cita para los fanáticos de la ‘Apocalípto’ es el próximo 24 de octubre en el recinto que ha sido anfitrión de encuentros de figuras de redes sociales con su fanaticada, como Wendy Guevara o Karime Pindter, entre otros.

“Prepárate para vivir una noche de locura, risas, glamour y muchísimo desmadre con un espectáculo totalmente en vivo que promete ser INOLVIDABLE”, escribió la cuenta en redes sociales del lugar.

¿QUÉ HIZO KARINA TORRES?

La integrante de ‘Las Hienas’ de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ comenzará con una serie de presentaciones luego de los 71 días que formó parte del reality de Televisa y Endemol.

De acuerdo con la información oficial, además de ver el “cuerpo y rostro” de Karina Torres sobre el escenario , los fanáticos también podrían adquirir un pase para el Meet & Greet, aquellos interesados deberán contactar a la página del Libido Club en redes sociales.

Además, la cuenta aclaró que, aunque tiene una presentación en Monterrey el mismo día, en otro recinto, se realizarán ambas debido a la cercanía de las ciudades, por lo que los fans regios también podrán verla.

https://vanguardia.com.mx/show/de-saltillo-al-mundo-kevin-jordan-quiere-revolucionar-el-regional-mexicano-EA23986992

“Quiero aprovechar para agradecerle a muchísima gente que me estuvo apoyando, de verdad, todo eso es muy padre”, dijo Torres en su encuentro con la prensa, momentos antes de asistir al tradicional ‘Galifest’.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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