¡Karina Torres llega a Saltillo! La ‘Perdida’ prepara noche de risas y diversión

Ya conoces sus clásicas frases, su sentido del humor y algunas de sus experiencias personales como una ‘Perdida’ y, por eso, tras verla en un 24/7, la licenciada Edna Karina Torres llegará hasta el escenario de Libido Club en Saltillo.

La cita para los fanáticos de la ‘Apocalípto’ es el próximo 24 de octubre en el recinto que ha sido anfitrión de encuentros de figuras de redes sociales con su fanaticada, como Wendy Guevara o Karime Pindter, entre otros.

“Prepárate para vivir una noche de locura, risas, glamour y muchísimo desmadre con un espectáculo totalmente en vivo que promete ser INOLVIDABLE”, escribió la cuenta en redes sociales del lugar.