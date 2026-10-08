¡Karina Torres llega a Saltillo! La ‘Perdida’ prepara noche de risas y diversión
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Tras conquistar el tercer lugar de ‘La Casa de los Famosos México’, la creadora de contenido llevará su espectáculo a Libido Club el 24 de octubre
Ya conoces sus clásicas frases, su sentido del humor y algunas de sus experiencias personales como una ‘Perdida’ y, por eso, tras verla en un 24/7, la licenciada Edna Karina Torres llegará hasta el escenario de Libido Club en Saltillo.
La cita para los fanáticos de la ‘Apocalípto’ es el próximo 24 de octubre en el recinto que ha sido anfitrión de encuentros de figuras de redes sociales con su fanaticada, como Wendy Guevara o Karime Pindter, entre otros.
“Prepárate para vivir una noche de locura, risas, glamour y muchísimo desmadre con un espectáculo totalmente en vivo que promete ser INOLVIDABLE”, escribió la cuenta en redes sociales del lugar.
¿QUÉ HIZO KARINA TORRES?
La integrante de ‘Las Hienas’ de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ comenzará con una serie de presentaciones luego de los 71 días que formó parte del reality de Televisa y Endemol.
De acuerdo con la información oficial, además de ver el “cuerpo y rostro” de Karina Torres sobre el escenario , los fanáticos también podrían adquirir un pase para el Meet & Greet, aquellos interesados deberán contactar a la página del Libido Club en redes sociales.
Además, la cuenta aclaró que, aunque tiene una presentación en Monterrey el mismo día, en otro recinto, se realizarán ambas debido a la cercanía de las ciudades, por lo que los fans regios también podrán verla.
“Quiero aprovechar para agradecerle a muchísima gente que me estuvo apoyando, de verdad, todo eso es muy padre”, dijo Torres en su encuentro con la prensa, momentos antes de asistir al tradicional ‘Galifest’.