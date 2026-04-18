Kevin Kline, Elle Fanning y más ‘Bronca’

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/ 18 abril 2026
    Kevin Kline, Elle Fanning y más ‘Bronca’

Michelle Pfeiffer, nos demuestra a su vez su gran versatilidad como la madre ‘white trash’

Luego de protagonizar bajo la dirección del cineasta mexicano Alfonso Cuarón la serie de Apple TV “Disclaimer” (2024), el actor también ganador del Oscar Kevin Kline regresó esta semana con otra mancuerna ganadora.

Esto porque el domingo pasado MGM Plus estrenó los primeros dos capítulos de la comedia “Herencia en Escena” (“American Classic”), una historia que nos recuerda algunas de las mejores intervenciones en el género que de hecho le dio a Kline a ganar el Oscar entre “El que ríe al último” (“Soapdish”, 1991) y “El sueño de una noche de verano” (1999), al trabajar junto al director de esta última como un primer actor de teatro clásico quien al sufrir un colapso público su “cancelación” lo lleva de regreso a su ciudad natal para enfrentarse con la realidad actual de la familia y su ex novia (Laura Linney) y hoy cuñada y recuperar la vocación que parece haber perdido.

Precisamente en la semana en la que se confirmó la tercera temporada de la serie de Paramount Plus “The Madison”, que acaba de tener un estreno con números récord de la primera mitad de su primera temporada, la coprotagonista de Kline en “Sueño de una noche de verano”, Michelle Pfeiffer, nos demuestra a su vez su gran versatilidad como la madre “white trash” de la reciente nominada al Oscar Elle Fanning (“Valor sentimental”) quien brilla totalmente como la protagonista de la serie “Margo tiene problemas de dinero”, de la que Apple TV estrenó el miércoles pasado sus primeros tres episodios como una joven que, tras dar a luz, busca su sustento en Only Fans.

Un día después, y ya que mencionamos a ganadores y nominadas al Oscar, el pasado jueves fue Netflix la que estrenó la grata novedad que es la segunda temporada de la multipremiada serie del 2023 “Bronca”, en la que aunque el creador surcoreano Lee Sung Jin cambia de protagonistas por la tres veces nominada a la estatuilla Carey Mulligan y al protagonista de “Frankenstein”, Oscar Isaac, aquí como una pareja fifí quienes tras precisamente una fuerte confrontación conyugal ven amenazada su vida aparentemente holgada por la aparición inesperada para atestiguar el hecho de una pareja de empleados de él quienes verán la oportunidad de combatir su explotación.

Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com

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