Kunno apaga rumores: publica fotos con Nodal y Ángela Aguilar

Resulta que no fue un final, ni trágico ni dramático, al menos según lo que se dio a conocer este jueves por la noche, cuando el influencer Kunno compartió unas fotos junto a sus amigos Christian Nodal y Ángela Aguilar, a quienes incluso llamó “papis”. Con ello, derrumbó el rumor de la separación de la pareja.

Desde sus historias de Instagram, el creador de contenido compartió dos momentos con sus amigos, con quienes se ha mantenido cercano durante todo el tiempo de la polémica y de los chismes que han rodeado su romance y ahora matrimonio.

“Felices los 3”, escribió el exparticipante de La Casa de los Famosos de Telemundo al compartir con sus seguidores —y claramente con la prensa— la foto de la pareja, que había sido dada por separada hace unos días por Gustavo Adolfo Infante.