Kunno apaga rumores: publica fotos con Nodal y Ángela Aguilar
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La pareja fue señalada desde hace una semana de estar separada física y sentimentalmente tras una supuesta crisis en su matrimonio
Resulta que no fue un final, ni trágico ni dramático, al menos según lo que se dio a conocer este jueves por la noche, cuando el influencer Kunno compartió unas fotos junto a sus amigos Christian Nodal y Ángela Aguilar, a quienes incluso llamó “papis”. Con ello, derrumbó el rumor de la separación de la pareja.
Desde sus historias de Instagram, el creador de contenido compartió dos momentos con sus amigos, con quienes se ha mantenido cercano durante todo el tiempo de la polémica y de los chismes que han rodeado su romance y ahora matrimonio.
“Felices los 3”, escribió el exparticipante de La Casa de los Famosos de Telemundo al compartir con sus seguidores —y claramente con la prensa— la foto de la pareja, que había sido dada por separada hace unos días por Gustavo Adolfo Infante.
¿RECONCILIACIÓN O ROMANCE MANTENIDO?
En la segunda foto aparecen los tres sonrientes y juntos en uno de los asientos del avión; Christian abraza a Ángela, quien también estuvo ausente en su canal de WhatsApp.
En la imagen que acompañó con la frase “mis papis”, el influencer mostró una pose de ambos abrazándose, mientras de fondo se aprecia el anochecer, en un momento que proyecta cercanía entre la pareja.
Nodal tuvo una exitosa presentación en el Palenque de Aguascalientes. Ángela no fue captada en el show como en otras ocasiones; sin embargo, pudo haberlo acompañado en este viaje, en el que Christian fue halagado por la periodista Adela Micha durante el concierto.
LOS CHISMES
Las especulaciones de un truene “serio” surgieron esta vez porque la polémica del tema ‘Un Vals’ salpicaba a la pareja, ya que la modelo del video, identificada como Dagna Mata, tenía un parecido tanto con su expareja como con su actual esposa.
Javier Ceriani fue otro de los periodistas que se sumó a Gustavo Adolfo Infante para asegurar la separación de la pareja, hecho que se intensificó tras las declaraciones de Pepe Aguilar, quien al ser cuestionado por Ventaneando se limitó a decir: “No soy vocero de mi hija”, lo que dio pie a más especulación.