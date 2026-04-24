HBO Max cobrará extra por cuentas compartidas en México: este será el nuevo precio

Todo parece indicar que la era de la competencia en el streaming se acabó, pero no porque no haya nuevos títulos o películas por mostrar, sino porque todas las plataformas aplicarán las mismas cláusulas a los usuarios, prohibiendo compartir cuentas y crear perfiles fuera del hogar. HBO Max limitará esta función y solo estará disponible mediante un costo extra de 79 pesos al mes. La noticia comenzó a circular en redes sociales la noche del jueves, cuando usuarios compartieron el mensaje que aparecía en sus dispositivos y televisores. Por lo tanto, quienes deseen mantener la posibilidad de compartir su perfil deberán no solo pagar más dinero, sino también cumplir ciertos requisitos. Desde finales de 2024, la empresa comenzó a implementar esta medida en otros países; sin embargo, parece que se hará realidad en México en esta temporada, aunque algunos usuarios expresaron en redes que no les había aparecido dicho aviso.

¿CUÁNTO COSTARÁ EL NUEVO SERVICIO DE HBO MAX? La cuenta en X de noticias de la plataforma @HBOMaxNews_LA fue la encargada de difundir el mensaje, lo que provocó la molestia de algunos seguidores, quienes además de reprobar la acción aseguraron que por esa misma razón dejaron otras plataformas como Netflix o Disney+. Actualmente, la plataforma cuenta con tres paquetes en México: HBO Max Básico con anuncios, con un costo de 149 pesos al mes; el Estándar, por 239 pesos; y el Platino, por 299 pesos, con opciones de pago anual que reducen el costo.

Estos planes permiten entre dos y cuatro dispositivos simultáneos y varían en calidad de video (de Full HD a 4K) y número de descargas. Ahora deberán sumarse los 79 pesos adicionales para quienes deseen compartir el perfil fuera de casa, es decir, en otro domicilio y con otra red de internet. Según la cuenta mencionada, este complemento no está disponible para los suscriptores facturados a través de proveedores externos, como tiendas de aplicaciones, proveedores de internet, telefonía móvil o televisión.

EN LA POLÉMICA Usuarios en redes recordaron que este aumento de precio responde a varias razones, entre ellas la última huelga de actores y guionistas en Estados Unidos, ya que sus demandas se cumplirían, pero a costa del bolsillo del usuario. Esto se ha reflejado en las decisiones de otras plataformas de streaming, que han obligado a los suscriptores a crear cuentas individuales al restringir el uso compartido.

Además, HBO Max forma parte de Warner Bros., compañía que ha enfrentado una crisis y que recientemente logró concretar su venta a Paramount por una millonaria suma.

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