La Casa de los Famosos México 2026... ¿Quién fue el sexto eliminado?

Los nominados fueron Ernesto Laguardia, Gema Garoa, Mariana Ochoa, Karina Torres y Luis Chaparro . Todos esperaron el resultado de la votación del público, que nuevamente tuvo la última palabra sobre el futuro de los participantes dentro de la casa.

La quinta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 estuvo marcada por el suspenso y una votación que, de acuerdo con la producción, se mantuvo muy cerrada. Cinco habitantes llegaron a la noche decisiva con la posibilidad de continuar en el reality o despedirse definitivamente de la competencia.

La dinámica del carrusel fue liberando a los famosos uno por uno y elevó la tensión conforme disminuía el número de nominados. Al final, solo dos participantes quedaron frente a frente para conocer quién continuaría en el programa.

Después llegó el turno de Ernesto Laguardia . El actor también consiguió mantenerse una semana más en el reality y agradeció el respaldo de las personas que participaron en las votaciones antes de regresar con el resto de los habitantes.

La primera en recibir la noticia de su permanencia fue Mariana Ochoa , quien regresó a la casa después de conocer que el público había decidido mantenerla dentro de la competencia. Su salvación generó sorpresa entre algunos de sus compañeros.

La tercera persona salvada fue Karina Torres, quien abandonó el área de espera y dejó definidos los dos nombres que disputarían el último lugar disponible de la noche: Gema Garoa y Luis Chaparro.

GEMA GAROA Y LUIS CHAPARRO LLEGARON AL MOMENTO FINAL

Con solo dos nominados en el carrusel, la tensión aumentó durante la quinta gala de eliminación. Gema Garoa y Luis Chaparro esperaron el resultado de una votación que definiría quién tendría la oportunidad de continuar dentro de La Casa de los Famosos México 2026.

Finalmente, los votos del público inclinaron la balanza a favor de Gema Garoa, quien consiguió regresar a la casa para continuar en la competencia. El resultado significó la despedida de Luis Chaparro.

De esta manera, Luis Chaparro se convirtió en el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México 2026. Su salida llamó la atención porque apenas unos días antes había logrado salir del Exilio junto con Ese Pérez, por lo que su permanencia en el juego había cambiado rápidamente.

“ME SIENTO MUY AGRADECIDO”: LAS PRIMERAS PALABRAS DE LUIS CHAPARRO

Una vez fuera de la casa, Luis Chaparro llegó al foro para conversar con Galilea Montijo y compartir sus primeras impresiones después de conocer el resultado de la votación.

El participante reconoció que todavía se encontraba sorprendido por lo ocurrido y que la experiencia dentro del reality había sido intensa. Incluso señaló que sentía como si en cualquier momento pudiera regresar con sus compañeros.

“Me siento muy agradecido, muy feliz de estar con las personas reales. Si hubiera regresado, hubiera mantenido mis ideas, mi moral, mis valores y dar un paso más. Creo que cada semana se aprendía algo nuevo y te impulsaba a hacer más cosas y llegar un punto en el que pudiera abrirme”, declaró Luis Chaparro.

¿QUIÉNES SIGUEN EN LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO 2026?

La salida de Chaparro reduce nuevamente el número de habitantes y aumenta la presión entre quienes permanecen dentro del programa. Cada semana, las nominaciones y la votación del público seguirán definiendo el rumbo de la competencia.

Entre los participantes que continúan en La Casa de los Famosos México 2026 se encuentran Mariana Ochoa, Gema Garoa, Memo Schutz, Brianda Deyanara y Fede Vigevani.

También permanecen dentro de la competencia Ese Pérez, Masad Altamimi, Flor Vigna, Yahir, Cynthia Klitbo, Aldo Rendón, Karina Torres y Ernesto Laguardia.

LISTA DE HABITANTES QUE SIGUEN EN LA COMPETENCIA

· Mariana Ochoa — Actriz

· Gema Garoa — Actriz y conductora

· Memo Schutz — Comentarista y conductor

· Brianda Deyanara — Creadora de contenido

· Fede Vigevani — Creador de contenido

· Ese Pérez — Creador de contenido

· Masad Altamimi — Creador de contenido

· Flor Vigna — Actriz y cantante

· Yahir — Cantante

· Cynthia Klitbo — Actriz

· Aldo Rendón — Fashion Stylist

· Karina Torres — Creadora de contenido

· Ernesto Laguardia — Actor