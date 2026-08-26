La creadora de contenido Andy Zoo queda fascinada con el Museo del Desierto durante su visita a Saltillo

Asombrada, feliz y ansiosa por que sus seguidores se den la oportunidad de conocer el Museo del Desierto en Saltillo, Andy Zoo invitó a su audiencia a descubrir el recinto y compartió su experiencia en este icónico espacio de la ciudad.

“Experiencia 10 de 10!!!!!! 100% recomendado. La mejor combinación: dinosaurios + fauna mexicana”, escribió Andrea Sumohano a sus más de 54 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

La opinión de la creadora de contenido estuvo acompañada por una serie de fotografías tomadas en los diversos pabellones y espacios del recinto.