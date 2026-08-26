La creadora de contenido Andy Zoo queda fascinada con el Museo del Desierto durante su visita a Saltillo
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A través de sus redes sociales, Andrea Sumohano compartió fotografías de su recorrido y destacó la combinación de dinosaurios y fauna mexicana.
Asombrada, feliz y ansiosa por que sus seguidores se den la oportunidad de conocer el Museo del Desierto en Saltillo, Andy Zoo invitó a su audiencia a descubrir el recinto y compartió su experiencia en este icónico espacio de la ciudad.
“Experiencia 10 de 10!!!!!! 100% recomendado. La mejor combinación: dinosaurios + fauna mexicana”, escribió Andrea Sumohano a sus más de 54 mil seguidores en su cuenta de Instagram.
La opinión de la creadora de contenido estuvo acompañada por una serie de fotografías tomadas en los diversos pabellones y espacios del recinto.
PASEO POR SALTILLO
La creadora de contenido recibió comentarios positivos de su audiencia, quienes celebraron su paso por Coahuila, mientras que algunos otros cuestionaron la información necesaria para conocer el museo.
Andy Zoo también es conocida por tener participaciones especiales en televisión, además de formar parte de programas como ‘Cuéntame Ya!’ y conducir espacios dedicados al mundo animal en Unicable.