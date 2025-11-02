$!La Firma celebra 28 años de trayectoria en Saltillo con gran concierto

Una noche de música, nostalgia y romanticismo dejó el grupo La Firma con su presentación del sábado por la noche en Saltillo, donde además celebraron 28 años de trayectoria musical. El Lienzo Charro Enrique González Treviño lució abarrotado de fans que cantaron y bailaron uno a uno, todos los éxitos de esta agrupación regiomontana que es ya una de las favoritas de los saltillenses. Ante más de 4 mil personas, el concierto inició con el tema “Si ella supiera”, a partir de ahí el público saltó de sus asientos y no pararon de cantar y bailar en toda la noche.

Pasada la medianoche, la agrupación se entregó a su público con sus temas más emblemáticos como “Que te vaya bien”, “A mí que me importa” y “Quiéreme”. Luis Padilla, vocalista y líder de La Firma expresó en repetidas ocasiones que para ellos siempre es un placer venir a Saltillo porque lo consideran como su segunda casa, afirmación que desató los aplausos y gritos del público. Los fans de La Firma pudieron disfrutar el espectáculo desde cualquier lugar del recinto, pues se realizó en un escenario de 360 grados que permitió a todos tener mejor visibilidad de la agrupación.

Para deleite de sus fans, Luis Padilla aseguró que las canciones de La Firma no son sólo letras, sino una oportunidad de compartir sus historias de vida a través de su música y que cada canción representa un pedazo de sus corazones. Padilla tuvo la oportunidad de compartir el escenario con su hijo Alan, que se ha vuelto su segunda voz con quien, entre otros temas, canta “Desvelado”, cover de Boby Pulido. Otras canciones que hicieron vibrar el Lienzo Charro fueron “Cerquita de ti”, “Inevitable” “La llamada”, “Ojalá”, “Contigo tengo todo” y “Puño de estrellas”, pues con la interpretación de La Firma seguida por las voces de sus fans fueron las más coreadas de la noche.

Después de interpretar sus más emblemáticas melodías, La Firma dio paso a los covers como “Acá entre nos”, “Abrazado de un poste”, “Desvelado”, “Que hubiera sido”, “Cosas del Amor” y “Coqueta”, que han sido éxitos en voz de Vicente Fernández, Lorenzo de Monteclaro, Boby Pulido, Duelo e Intocable. “Ese alguien”, “Soy como no soy”, “Ya ves”, “Te quiero, te amo”, “Buena suerte”, “Dos corazones sin suerte”, “Con la intención de lastimarme” fueron temas que siguieron arrancando suspiros, cantos, gritos, baile y diversión entre el público que seguía disfrutando de una noche única. Después de dos horas de música y romanticismo, Luis Padilla, Aarón Martínez, Temis Cotera, el de Saltillo, Iván Cabriales, Rudy Cervantes, Jona López, Miguel Cruz y Alan Padilla se despedían de su público saltillense. Sin embargo, sus fans no los dejaron ir tan fácil y después de pedir otra melodía, Luis complació a su gente y cantó “Sueña”, que es de su autoría, como todos los temas La Firma, y que compuso con dedicatoria especial a su hijo Luis cuando nació. TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué vas a ver? Noviembre está lleno de estrenos en el streaming ¡Te dejamos los más top! CALENTANDO MOTORES Previo a la presentación de La Firma, el público de Saltillo pudo disfrutar de dos agrupaciones regiomontanas que fueron encendiendo el ambiente de fiesta, música y diversión de la noche. El primero en subir al escenario fue Dany Guajardo, para interpretar “Mi cómplice”, “Belleza de cantina”, “Aguanta corazón”, “El primer tonto”, “Soy de la calle”, “Una página más” y posteriormente tocó el turno al grupo Renacidos que con tema como “Tus Mentiras”, “Rey de mil coronas”, “Inalcanzable”, “La negra Catalina” fueron el preámbulo perfecto para una noche inolvidable.