¿Qué vas a ver? Noviembre está lleno de estrenos en el streaming ¡Te dejamos los más top!

¿Qué vas a ver? Noviembre está lleno de estrenos en el streaming ¡Te dejamos los más top!

Las apuestas incluyen la magia de ‘Otro Viernes de Locos’, la épica final de ‘Stranger Things’ y la innovadora versión de ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro, convirtiendo el mes en una cita obligada para los amantes de no salir de casa

Show
/ 2 noviembre 2025
COMPARTIR

Sin duda, octubre fue un mes lleno de diversión, terror y entretenimiento en casa. Sin embargo, noviembre no se quedará atrás, pues representa una nueva oportunidad para que las plataformas de streaming pongan “toda la carne al asador” con sus contenidos.

Por eso, en VMÁS te presentamos algunos de los estrenos más esperados del mes, ideales para organizar una pijamada o disfrutar de un maratón desde la comodidad de tu sillón. ¡Chécalos!

‘I Love LA’ — 2 de noviembre

La serie con tintes de comedia protagonizada por Rachel Sennott y Josh Hutcherson llegará a HBO Max este 2 de noviembre con sus ocho episodios.

La trama promete conectar con la audiencia, al mostrar cómo un grupo de amigos se reúne después de años separados. En su reencuentro, enfrentan las complejidades de la ambición, las relaciones y el paso del tiempo.

‘Todo Vale’ — 4 de noviembre

La esperada serie ‘Todo Vale’, producida por Ryan Murphy especialmente para Kim Kardashian, llega este martes 4 de noviembre a Disney+, como parte de las producciones originales de Hulu.

El elenco estelar lo completan Sarah Paulson, Glenn Close, Niecy Nash y Naomi Watts.

La historia sigue a un grupo de abogadas expertas en divorcios que deciden dejar un bufete predominantemente masculino para fundar su propio despacho, enfrentando retos, tensiones y alianzas cambiantes en el proceso.

‘Frankenstein’ — 7 de noviembre

El esperado debut de la nueva versión de ‘Frankenstein’, dirigida por Guillermo del Toro, llegará a Netflix el próximo viernes 7 de noviembre, tras un estreno selecto en cines.

La película, presentada en el Festival de Cine de Venecia, recibió 15 minutos de ovación y cuenta con las actuaciones de Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, quienes ofrecen una verdadera cátedra de interpretación.

“Me di cuenta de que esa era la historia que quería contar. Y quería hacerlo diferente, con una mezcla de elementos de cuento de hadas y terror”, explicó Del Toro durante la presentación de la cinta en Italia.

‘Otro Viernes de Locos’ — 12 de noviembre

La esperada secuela ‘Otro Viernes de Locos’, protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, llegará a Disney+ el próximo miércoles 12 de noviembre, después de haber recaudado 153 millones de dólares a nivel mundial.

En esta nueva entrega, Anna tiene una hija y está a punto de convertirse en madrastra. Mientras enfrentan las complicaciones que trae la unión de dos familias, Tess y Anna descubrirán que un rayo puede caer dos veces en el mismo sitio.

La cinta marca el regreso de Lohan a Disney, 22 años después del estreno de la primera película que la convirtió en ícono familiar.

‘Stranger Things’ — 27 de noviembre

El épico desenlace de la serie de los hermanos Matt y Ross Duffer finalmente llegará después de tres años de espera. La primera parte del final debutará en Netflix el próximo 27 de noviembre.

Matt Duffer explicó que los guiones fueron concebidos como “mini películas” con estructuras independientes, aunque interconectadas, y que los capítulos 4 y 8 serán los más cinematográficos.

TE PUEDE INTERESAR: Cumple ‘The Walking Dead’ 15 años de su debut y revolucionar el mundo de zombis

En el avance final, revelado esta semana, se muestra a Will, el personaje que dio inicio a toda la historia, enfrentándose cara a cara con Vecna, en lo que promete ser una despedida épica.

TEMAS
Espectáculos
Streaming
Viral
Localizaciones
México
Personajes
Kim Kardashian
Lindsay Lohan

COMENTARIOS

Selección de los editores
En contraste, muertes en accidentes tienen tendencia irregular en 2025: van más que en 2020, pero menos que en 2024.

Coahuila: En 6 años, aumentan ¡147%! lesionados en accidentes de tránsito
Estudios revelan la situación en la que se encuentra el Río Colorado, pero no se detalla actualidad de Río Bravo.

Debe México aumentar 52% entregas de agua a EU para ponerse al corriente en 5 años
Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

Coahuila quiere entrar al mapa de los chips
La presidenta Claudia Sheinbaum expresa sus condolencias a la familia de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, tras su asesinato durante la celebración del Día de Muertos en Michoacán

‘Condenable, cobarde, vil homicidio’: Sheinbaum señala investigaciones sobre asesinato de Carlos Manzo
El morenista tiene únicamente una iniciativa aprobada, la cual declaró 2022 como el Año de Ricardo Flores Magón, ordenando inscribir la leyenda en la documentación oficial y establecer un programa de actividades conmemorativas.

Aseguran que gestión de Noroña en el Senado, fue sólo ‘cosmética’ sin cambios en actividad parlamentaria
Profeco reporta que la gasolinera PETRO 7 SEVEN PETRO en Saltillo, Coahuila, registró el precio de gasolina más alto del país, con 24.99 pesos por litro y un margen de ganancia de 5.34 pesos, dentro del programa “Quién es quién” en precios de combustibles

Gasolinera de Saltillo registra el precio más alto del país, informa Profeco
Liverpool participará en El Buen Fin 2025 del 13 al 17 de noviembre con descuentos en todas sus áreas de venta, compras en línea 24/7 y beneficios como envío gratis, meses sin intereses y Click &amp; Collect.

Liverpool se prepara para El Buen Fin 2025: horarios y departamentos con ofertas
Little superó a Justin Tucker y dejó su nombre grabado en los libros de la liga.

Cam Little rompe el récord histórico de gol de campo en la NFL con patada de 68 yardas ante Raiders