¿Qué vas a ver? Noviembre está lleno de estrenos en el streaming ¡Te dejamos los más top!

Sin duda, octubre fue un mes lleno de diversión, terror y entretenimiento en casa. Sin embargo, noviembre no se quedará atrás, pues representa una nueva oportunidad para que las plataformas de streaming pongan “toda la carne al asador” con sus contenidos. Por eso, en VMÁS te presentamos algunos de los estrenos más esperados del mes, ideales para organizar una pijamada o disfrutar de un maratón desde la comodidad de tu sillón. ¡Chécalos!

‘I Love LA’ — 2 de noviembre La serie con tintes de comedia protagonizada por Rachel Sennott y Josh Hutcherson llegará a HBO Max este 2 de noviembre con sus ocho episodios. La trama promete conectar con la audiencia, al mostrar cómo un grupo de amigos se reúne después de años separados. En su reencuentro, enfrentan las complejidades de la ambición, las relaciones y el paso del tiempo.

‘Todo Vale’ — 4 de noviembre La esperada serie ‘Todo Vale’, producida por Ryan Murphy especialmente para Kim Kardashian, llega este martes 4 de noviembre a Disney+, como parte de las producciones originales de Hulu. El elenco estelar lo completan Sarah Paulson, Glenn Close, Niecy Nash y Naomi Watts. La historia sigue a un grupo de abogadas expertas en divorcios que deciden dejar un bufete predominantemente masculino para fundar su propio despacho, enfrentando retos, tensiones y alianzas cambiantes en el proceso.

‘Frankenstein’ — 7 de noviembre El esperado debut de la nueva versión de ‘Frankenstein’, dirigida por Guillermo del Toro, llegará a Netflix el próximo viernes 7 de noviembre, tras un estreno selecto en cines. La película, presentada en el Festival de Cine de Venecia, recibió 15 minutos de ovación y cuenta con las actuaciones de Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, quienes ofrecen una verdadera cátedra de interpretación. “Me di cuenta de que esa era la historia que quería contar. Y quería hacerlo diferente, con una mezcla de elementos de cuento de hadas y terror”, explicó Del Toro durante la presentación de la cinta en Italia.

‘Otro Viernes de Locos’ — 12 de noviembre La esperada secuela ‘Otro Viernes de Locos’, protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, llegará a Disney+ el próximo miércoles 12 de noviembre, después de haber recaudado 153 millones de dólares a nivel mundial. En esta nueva entrega, Anna tiene una hija y está a punto de convertirse en madrastra. Mientras enfrentan las complicaciones que trae la unión de dos familias, Tess y Anna descubrirán que un rayo puede caer dos veces en el mismo sitio. La cinta marca el regreso de Lohan a Disney, 22 años después del estreno de la primera película que la convirtió en ícono familiar.