La Granja VIP 2026... ¿Quién fue el tercer eliminado de la temporada?

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    La Granja VIP 2026... ¿Quién fue el tercer eliminado de la temporada?
    Carlos Trejo se convierte en el tercer eliminado de La Granja VIP 2026 tras una semana como peón y una votación decisiva del público.

Carlos Trejo quedó fuera de La Granja VIP 2026 tras no conseguir los votos suficientes del público durante la tercera gala de eliminación

La tercera gala de eliminación de La Granja VIP 2026 terminó con una nueva salida de la competencia. En una noche marcada por la tensión entre los habitantes y las votaciones del público, Carlos Trejo se convirtió en el tercer participante en abandonar el reality de TV Azteca.

El llamado “Cazafantasmas” llegó a la gala después de una semana complicada dentro de la granja. Además de enfrentarse a las labores propias del programa tras ser designado como peón, tuvo varios roces con otros participantes, situación que incrementó la presión alrededor de su permanencia.

Finalmente, los votos de la audiencia no fueron suficientes para mantenerlo en la competencia. Con su salida, otros cuatro nominados lograron regresar a la casa y continuar en la lucha por el premio mayor.

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CARLOS TREJO QUEDA FUERA DE LA COMPETENCIA

La eliminación ocurrió después de una jornada en la que Trejo tuvo que asumir las tareas más pesadas del campo como parte de su papel de peón de la semana.

Su participación también estuvo marcada por las diferencias que sostuvo con algunos de sus compañeros. El desgaste provocado por la convivencia y las exigencias físicas del reality se convirtió en uno de los elementos que rodearon su última semana dentro del programa.

El resultado dejó fuera a uno de los personajes con mayor reconocimiento mediático de esta edición. La presencia de Trejo, conocido por su trabajo relacionado con la investigación paranormal, había generado distintos momentos durante su estancia en el reality.

EL “CAZAFANTASMAS” HABLA DE SU EXPERIENCIA

Después de conocer su eliminación, Carlos Trejo aseguró que su participación le permitió mostrar una faceta diferente a la que el público suele identificar en los medios.

El autor de “Cañitas” destacó la posibilidad de convivir con otros concursantes y mostrarse lejos del personaje público que ha construido durante años.

Su salida también puso fin a una semana en la que tuvo que adaptarse a las exigencias de la vida en el campo, una de las principales características de la competencia.

CUATRO NOMINADOS CONTINÚAN EN LA GRANJA

Tras la salida de Trejo, Kenny Avilés, Julio Camejo, Manelyk González y Daniela Alexis “La Bebeshita” consiguieron mantenerse dentro del reality gracias a la votación del público.

Los cuatro participantes regresaron a la casa mientras el resto de los habitantes comienza una nueva etapa de la competencia.

La dinámica del programa contempla nuevas pruebas para definir al próximo capataz, además de la designación de otro peón y una nueva ronda de nominaciones.

Con tres eliminaciones acumuladas, la estrategia comienza a tomar mayor importancia entre los habitantes, ya que cada semana aumenta la presión para evitar quedar expuesto ante la audiencia.

ESTOS SON LOS GRANJEROS QUE SIGUEN

Con Carlos Trejo fuera de la competencia, estos son los participantes que continúan en La Granja VIP 2026:

· Ivonne Montero — Actriz y cantante.

· Niurka Marcos — Vedette, actriz y bailarina.

· Manelyk González — Influencer y personalidad de realities.

· Fernando Lozada — Empresario e influencer fitness.

· Kunno — Creador de contenido y tiktoker.

· Daniela Alexis “La Bebeshita” — Influencer y conductora.

· Kenny Avilés — Vocalista de Kenny y los Eléctricos.

· Rafael Mercadante — Conductor y actor.

· Mónica Escobedo — Comediante de stand up.

· Kevyn Contreras “El Bicolor” — Creador de contenido y comediante.

· Natalia Alcocer — Actriz y conductora.

· Pimpinela Escarlata — Luchador de Lucha Libre AAA.

· Mario “Mono” Osuna — Exfutbolista de la Liga MX.

· Pascal Nadaud — Atleta, modelo y exparticipante de Exatlón.

· Azalia Ojeda “La Negra” — Personalidad histórica de la telerrealidad.

· Julio Camejo — Actor, bailarín y cantante.

· Pablo Montero — Cantante.

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DATOS CURIOSOS

· Carlos Trejo se convirtió en el tercer eliminado de La Granja VIP 2026.

· El participante enfrentó la última semana como peón, una posición que implica realizar las labores más pesadas dentro de la granja.

· La permanencia de los concursantes se define mediante la votación del público.

· Tras esta eliminación, cuatro nominados regresaron a la competencia.

· La siguiente jornada incluirá nuevas pruebas de capataz, designación de peón y nominaciones.

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Carlos Trejo

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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