La Granja VIP... ¿quiénes son los nominados de la tercera semana del reality?

El ambiente en La Granja VIP se intensifica con el paso de las semanas, y la tercera nominación no fue la excepción. Las estrategias comenzaron a revelarse, las alianzas se pusieron a prueba y las emociones dominaron una jornada que terminó con cuatro celebridades en riesgo de abandonar el reality. Los nominados de la semana son Lis Vega, Sergio Mayer Mori, Manola Díez y Eleazar Gómez, quienes deberán enfrentarse a la decisión del público tras una serie de dinámicas que marcaron el rumbo de la competencia.

EL LEGADO DE SANDRA ITZEL DEFINE LA PRIMERA NOMINACIÓN La eliminación de Sandra Itzel la semana pasada no significó su salida total del juego. Su “legado” dejó huella, pues tuvo la oportunidad de nominar directamente a un concursante, y su elección fue Lis Vega. TE PUEDE INTERESAR: La Granja VIP... ¿Quién fue el segundo eliminado del reality? Ambas mantuvieron roces y desacuerdos durante su estancia en la granja, por lo que Sandra justificó su decisión en base a los conflictos personales que marcaron su convivencia. De esta manera, Lis se convirtió en la primera nominada de la tercera semana. EL DUELO ENTRE SERGIO MAYER MORI Y JAWY DEFINE AL SEGUNDO NOMINADO La dinámica continuó con el Duelo semanal, una de las pruebas más esperadas del reality. La Capataz, La Bea, eligió a Sergio Mayer Mori y Jawy Méndez para enfrentarse en una competencia de destreza que exigía cortar piezas de madera con un serrucho en el menor tiempo posible. Aunque ambos dieron su máximo esfuerzo, Jawy logró imponerse, dejando a Sergio como segundo nominado. Su derrota marcó un giro en la competencia, pues el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori había mostrado fortaleza física en semanas anteriores.