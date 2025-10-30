La Granja VIP... ¿quiénes son los nominados de la tercera semana del reality?
La tercera semana de La Granja VIP 2025 estuvo marcada por estrategias, alianzas y tensiones que definieron a los nuevos nominados
El ambiente en La Granja VIP se intensifica con el paso de las semanas, y la tercera nominación no fue la excepción. Las estrategias comenzaron a revelarse, las alianzas se pusieron a prueba y las emociones dominaron una jornada que terminó con cuatro celebridades en riesgo de abandonar el reality.
Los nominados de la semana son Lis Vega, Sergio Mayer Mori, Manola Díez y Eleazar Gómez, quienes deberán enfrentarse a la decisión del público tras una serie de dinámicas que marcaron el rumbo de la competencia.
EL LEGADO DE SANDRA ITZEL DEFINE LA PRIMERA NOMINACIÓN
La eliminación de Sandra Itzel la semana pasada no significó su salida total del juego. Su “legado” dejó huella, pues tuvo la oportunidad de nominar directamente a un concursante, y su elección fue Lis Vega.
Ambas mantuvieron roces y desacuerdos durante su estancia en la granja, por lo que Sandra justificó su decisión en base a los conflictos personales que marcaron su convivencia. De esta manera, Lis se convirtió en la primera nominada de la tercera semana.
EL DUELO ENTRE SERGIO MAYER MORI Y JAWY DEFINE AL SEGUNDO NOMINADO
La dinámica continuó con el Duelo semanal, una de las pruebas más esperadas del reality. La Capataz, La Bea, eligió a Sergio Mayer Mori y Jawy Méndez para enfrentarse en una competencia de destreza que exigía cortar piezas de madera con un serrucho en el menor tiempo posible.
Aunque ambos dieron su máximo esfuerzo, Jawy logró imponerse, dejando a Sergio como segundo nominado. Su derrota marcó un giro en la competencia, pues el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori había mostrado fortaleza física en semanas anteriores.
ASAMBLEA, VOTACIÓN CARA A CARA Y ESTRATEGIAS DE JUEGO
El miércoles 29 de octubre se llevó a cabo la Asamblea de nominaciones, donde los participantes debieron votar cara a cara, revelando públicamente sus estrategias y rivalidades. En esta votación, Manola Díez y Eleazar Gómez recibieron la mayoría de los votos del grupo.
El elemento sorpresa fue la intervención del Huevo Dorado, un objeto especial que permite a “El Patrón” sumar votos adicionales según su criterio. Este poder incrementó la tensión dentro del grupo y terminó afectando a Eleazar, quien acumuló siete votos, mientras que Manola sumó nueve, convirtiéndose en la más nominada de la jornada.
NOMINADOS DE LA TERCERA SEMANA EN LA GRANJA VIP 2025
• Lis Vega (nominación directa por el legado de Sandra Itzel)
• Sergio Mayer Mori (derrota en el Duelo)
• Manola Díez (nominada con 9 votos)
• Eleazar Gómez (nominado con 7 votos)
Estos cuatro famosos se enfrentan a la votación del público, que decidirá quién será el próximo eliminado del reality.
LOS PEONES DE LA SEMANA: UNA VIDA SIN COMODIDADES
Mientras tanto, otros concursantes enfrentan un desafío diferente dentro de la granja. Los peones de la tercera semana deben encargarse de las tareas más duras: cuidar animales, limpiar establos y mantener las instalaciones, lejos de las comodidades de la casa principal.
Los peones designados son:
• Omahi
• Sergio Mayer Mori
• Eleazar Gómez
• Kike Mayagoitia
El trabajo físico y el aislamiento ponen a prueba su resistencia y capacidad de adaptación, factores clave para permanecer en la competencia.
PARTICIPANTES QUE CONTINÚAN EN LA GRANJA VIP 2025
• Alfredo Adame
• Jawy Méndez
• Kim Shantal
• Alberto del Río “El Patrón”
• César Doroteo “Teo”
• Manola Díez
• Kike Mayagoitia
• Lis Vega
• Omahi
• Eleazar Gómez
• La Bea
• Sergio Mayer Mori
• Fabiola Campomanes
• Lola Cortés
DATO CURIOSO
El Huevo Dorado se ha convertido en uno de los elementos más polémicos de La Granja VIP. Este poder especial puede cambiar el destino de los nominados, lo que ha generado especulaciones entre los seguidores del programa sobre posibles favoritismos o estrategias ocultas.
La tercera semana de La Granja VIP 2025 demuestra que las estrategias, los duelos y las decisiones personales son determinantes para permanecer en la competencia. Con Lis Vega, Sergio Mayer Mori, Manola Díez y Eleazar Gómez en la cuerda floja, el público tiene la última palabra sobre quién continuará su camino dentro del reality más comentado del momento.