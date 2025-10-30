La Granja VIP... ¿quiénes son los nominados de la tercera semana del reality?

Show
/ 30 octubre 2025
    La Granja VIP... ¿quiénes son los nominados de la tercera semana del reality?
    Descubre cómo se definieron las nominaciones y qué estrategias marcaron el juego. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La tercera semana de La Granja VIP 2025 estuvo marcada por estrategias, alianzas y tensiones que definieron a los nuevos nominados

El ambiente en La Granja VIP se intensifica con el paso de las semanas, y la tercera nominación no fue la excepción. Las estrategias comenzaron a revelarse, las alianzas se pusieron a prueba y las emociones dominaron una jornada que terminó con cuatro celebridades en riesgo de abandonar el reality.

Los nominados de la semana son Lis Vega, Sergio Mayer Mori, Manola Díez y Eleazar Gómez, quienes deberán enfrentarse a la decisión del público tras una serie de dinámicas que marcaron el rumbo de la competencia.

EL LEGADO DE SANDRA ITZEL DEFINE LA PRIMERA NOMINACIÓN

La eliminación de Sandra Itzel la semana pasada no significó su salida total del juego. Su “legado” dejó huella, pues tuvo la oportunidad de nominar directamente a un concursante, y su elección fue Lis Vega.

TE PUEDE INTERESAR: La Granja VIP... ¿Quién fue el segundo eliminado del reality?

Ambas mantuvieron roces y desacuerdos durante su estancia en la granja, por lo que Sandra justificó su decisión en base a los conflictos personales que marcaron su convivencia. De esta manera, Lis se convirtió en la primera nominada de la tercera semana.

EL DUELO ENTRE SERGIO MAYER MORI Y JAWY DEFINE AL SEGUNDO NOMINADO

La dinámica continuó con el Duelo semanal, una de las pruebas más esperadas del reality. La Capataz, La Bea, eligió a Sergio Mayer Mori y Jawy Méndez para enfrentarse en una competencia de destreza que exigía cortar piezas de madera con un serrucho en el menor tiempo posible.

Aunque ambos dieron su máximo esfuerzo, Jawy logró imponerse, dejando a Sergio como segundo nominado. Su derrota marcó un giro en la competencia, pues el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori había mostrado fortaleza física en semanas anteriores.

ASAMBLEA, VOTACIÓN CARA A CARA Y ESTRATEGIAS DE JUEGO

El miércoles 29 de octubre se llevó a cabo la Asamblea de nominaciones, donde los participantes debieron votar cara a cara, revelando públicamente sus estrategias y rivalidades. En esta votación, Manola Díez y Eleazar Gómez recibieron la mayoría de los votos del grupo.

El elemento sorpresa fue la intervención del Huevo Dorado, un objeto especial que permite a “El Patrón” sumar votos adicionales según su criterio. Este poder incrementó la tensión dentro del grupo y terminó afectando a Eleazar, quien acumuló siete votos, mientras que Manola sumó nueve, convirtiéndose en la más nominada de la jornada.

NOMINADOS DE LA TERCERA SEMANA EN LA GRANJA VIP 2025

• Lis Vega (nominación directa por el legado de Sandra Itzel)

• Sergio Mayer Mori (derrota en el Duelo)

• Manola Díez (nominada con 9 votos)

• Eleazar Gómez (nominado con 7 votos)

Estos cuatro famosos se enfrentan a la votación del público, que decidirá quién será el próximo eliminado del reality.

LOS PEONES DE LA SEMANA: UNA VIDA SIN COMODIDADES

Mientras tanto, otros concursantes enfrentan un desafío diferente dentro de la granja. Los peones de la tercera semana deben encargarse de las tareas más duras: cuidar animales, limpiar establos y mantener las instalaciones, lejos de las comodidades de la casa principal.

Los peones designados son:

• Omahi

• Sergio Mayer Mori

• Eleazar Gómez

• Kike Mayagoitia

El trabajo físico y el aislamiento ponen a prueba su resistencia y capacidad de adaptación, factores clave para permanecer en la competencia.

PARTICIPANTES QUE CONTINÚAN EN LA GRANJA VIP 2025

• Alfredo Adame

• Jawy Méndez

• Kim Shantal

• Alberto del Río “El Patrón”

• César Doroteo “Teo”

• Manola Díez

• Kike Mayagoitia

• Lis Vega

• Omahi

• Eleazar Gómez

• La Bea

• Sergio Mayer Mori

• Fabiola Campomanes

• Lola Cortés

DATO CURIOSO

El Huevo Dorado se ha convertido en uno de los elementos más polémicos de La Granja VIP. Este poder especial puede cambiar el destino de los nominados, lo que ha generado especulaciones entre los seguidores del programa sobre posibles favoritismos o estrategias ocultas.

La tercera semana de La Granja VIP 2025 demuestra que las estrategias, los duelos y las decisiones personales son determinantes para permanecer en la competencia. Con Lis Vega, Sergio Mayer Mori, Manola Díez y Eleazar Gómez en la cuerda floja, el público tiene la última palabra sobre quién continuará su camino dentro del reality más comentado del momento.

Temas


Reality Show

Organizaciones


TV Azteca

true

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Este miércoles se reportó la caída de un trabajador de 68 años de un andamio; fue reportado como grave.

Coahuila: Se disparan al doble accidentes laborales en el sector de la construcción
Saltillo reafirmó su rol clave en la producción automotriz a nivel nacional, en particular para Stellantis.

Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación se disputan en Guatemala el tráfico marítimo de cocaína hacia México.

Pelean Cártel de Sinaloa y CJNG por el océano Pacífico para traficar cocaína
Detienen a presunto autor intelectual del asesinato de B-King y de Regio Clown

Detienen a presunto autor intelectual del asesinato de B-King y de Regio Clown
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
Claudia Sheinbaum confía en que la cancelación de rutas al AIFA se resolverá sin tintes políticos. Además, abordó temas de agricultura, empleo y la historia técnica detrás del nuevo aeropuerto en Santa Lucía.

‘Esperamos que no tenga un fondo político’... Sheinbaum confía en que se resolverá cancelación de rutas al AIFA
El tradicional altar de muertos, extendido en 177 escalones, cuenta con más de 500 fotografías de difuntos.

Saltillo: Inauguran Altar Monumental en el barrio de Santa Anita
La leyenda de los “dulces envenenados” en Halloween ha atemorizado por décadas, pero no hay pruebas de casos reales.

¿Dulces envenenados en Halloween?... la leyenda urbana que aqueja esta noche de Brujas