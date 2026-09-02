La Navidad se pondrá retro en la nueva edición de Luztopía en Monterrey

Navidad Retro es la nueva temática que abordará Luztopía en su novena edición que se celebrará en las instalaciones del Parque Fundidora del 18 de noviembre de 2026 al 6 de enero de 2027. El Festival de luces navideñas que es uno de los más visitados en México prepara ya su nueva edición cuya temática llevará a sus visitantes por las décadas de los 50 a los 90. Federico Clariond Domene, presidente honorario de Luztopía y tesorero del Clúster de Turismo de Nuevo León A.C., aseguró que el evento se ha convertido en una tradición de la temporada navideña.

“Proyectos como éste fortalecen la oferta turística de Monterrey, impulsan la actividad de hoteles, restaurantes y comercios, y generan nuevas razones para visitar la ciudad”, aseguró. Navidad Retro será un recorrido luminoso que estará inspirado en las décadas icónicas de los 50´s a los 90´s, a través de la música, la cultura pop y los símbolos que marcaron a generaciones.

La nueva edición de Luztopía será una experiencia llena de luz, color y nostalgia que conecta épocas, despierta recuerdos y crea nuevos momentos para compartir. Por su parte, Anabel Mellado Garza, directora General de Luztoía estableció que uno de los mayores retos del Festival es reinventarse cada año. “Detrás de la experiencia hay un gran trabajo de diseño y producción para lograr que cada espacio sorprenda. Este año, la Navidad Retro nos dio mucho material creativo para presentar un recorrido lleno de nostalgia, diversión y sorpresas para todas las edades”, aseguró.

Dentro del festival de luces de este año se presentarán dos espectáculos musicales en el área del Castillo con funciones cada hora. El boleto general tendrá un costo de 160 a 250 pesos dependiendo del día de visita. El calendario de los precios podrá consultarse en la página oficial de Luztopía. El acceso general incluirá el recorrido por las figuras luminosas, Castillo multimedia, espectáculos musicales, spots interactivos mercadito, food trucks, área de juegos, personajes temáticos u acceso a la Zona Lounge.

La preventa especial 5x4 es para quienes compren antes del 30 de noviembre y reciben cinco entradas por le precio de cuatro. Por su parte, la pulsera mágica contempla un paquete de cinco atracciones con un ahorro de 100 pesos sobre el precio individual e incluye un acceso a la pista de patinaje ecológica, rueda de la fortuna, sillas voladoras, carrusel y el túnel delirio. Los boletos estarán a la venta a partir del 1 de noviembre en luztopia.mx y en las taquillas a partir del día de la inauguración.

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