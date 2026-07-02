La potente voz de Helena del Pilar da vida a una nueva versión de ‘La Bondad de Dios’

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    La potente voz de Helena del Pilar da vida a una nueva versión de ‘La Bondad de Dios’
    Estrella. Helena del Pilar es una artista y compositora colombiana que es reconocida por su potente voz. FOTO: ESPECIAL

La cantante ofrece está versión del tema que habla del agradecimiento al Creador

‘La Bondad de Dios’ es un tema religioso que ahora en la versión de Helena Del Pilar ofrece una versión diferente y muy actual sobre una canción que habla del agradecimiento al creador.

La obra retrata que Dios está siempre con nosotros. Además de la canción ya también se encuentra disponible el video y está en todas las plataformas.

Helena del Pilar es una artista y compositora colombiana que es reconocida por su potente voz y su propuesta musical la cual está centrada sobre todo en una fusión del pop y el rock.

Su versión de ‘La Bondad de Dios’ permite que la canción no solo sea un tema religioso sino universal de aceptación y sobre todo agradecimiento.

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En su interpretación llega a tocar el corazón de quienes la escuchan.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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