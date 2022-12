La respuesta de Manelyk a los que la critican por su cuerpo: ‘Me gusta estar así’

Manelyk González es sin dudas una de las influencers más exitosas y queridas de nuestro país. La joven cosecha más de 15 millones de seguidores en Instagram y allí comparte fotos de su día a día, sus looks y algunos de sus pasatiempos favoritos.

Recientemente Manelyk González usó Instagram para hablarle a todos sus haters, quienes día a día la critican entre otros aspectos por su apariencia física.

“Últimamente me están criticando muy ca... que si estoy flaca, que si me quité las bubis, y nunca me habían criticado por eso, es novedad”, comenzó diciendo en un video Manelyk.

TE PUEDE INTERESAR: Manelyk habla sobre las infidelidades de Jawy

“Mis amigos incluso me dicen que estoy muy flaca, hasta mi mamá me lo dice. A mí me gusta estar así, yo sé que cuando empiezo a entrenar comienzo a recuperar mi cuerpo. Después de la caída cuidé mucho mi alimentación y me gusta cómo me veo ahora, así que dejen de criticarme por favor”, continuó González.

Tras este video Manelyk González no volvió a hablar sobre el tema y mostró algunas cosas y regalos que habían llegado a su casa. Sin embargo la reflexión de la ex “Acapulco Shore” es importante porque invita a que todas las personas dejen de opinar sobre los cuerpos ajenos.

En los videos de Instagram Manelyk González hablaba de una caída. La influencer sufrió un esguince cervical tras una caída y esto la mantuvo alejada de las pistas de “Las estrellas bailan en Hoy”, pero por suerte la joven volvió a concursar con Luis Caballero.