¿La vas a ver? ¡Así luce Angelique Boyer como la nueva ‘Dueña’ en la telenovela ‘Doménica Montero’

¿La vas a ver? ¡Así luce Angelique Boyer como la nueva ‘Dueña’ en la telenovela ‘Doménica Montero’

La actriz francesa compartirá créditos con Marcus Ornellas, Scarlet Gruber, Diego Amozurrutia y Brandon Peniche en los roles estelares; la telenovela llegará a inicios de 2026 a la TV y a VIX

Show
/ 9 agosto 2025
COMPARTIR
Viral
telenovelas
Angelique Boyer
A20
Ciudad de México

Como toda una mujer regia, empoderada y llena de fuerza es como luce Angelique Boyer en sus primeras escenas como protagonista de Doménica Montero, una nueva versión de La Dueña, que estrenará en Televisa en 2026 bajo la producción de Carlos Bardasano.

“Cinco semanas de Doménica... y ya llevo tierra en el alma. Dicen que cuando tocas la tierra, algo cambia en ti. Cada escena, cada raíz, cada toma en este viaje... me recuerda que volver a la tierra es volver a mí. Faltan diez semanas, pero ya germinó algo que no tiene vuelta atrás”, compartió Boyer en Instagram junto a una serie de imágenes sobre su nuevo trabajo.

La telenovela contará con Angelique como ‘Doménica’, Marcus Ornellas como el galán ‘Luis Fernando’ y las villanías estarán a cargo de Scarlett Gruber ‘Kiara’, Brandon Peniche como ‘Genaro’ y Diego Amozurrutia dando vida a ‘Max Ordóñez’.

¿QUIÉNES SALDRÁN EN DOMÉNICA MONTERO?

La adaptación literaria de esta nueva versión estará a cargo de Julián Aguilar y Ximena Suárez, bajo la dirección de Carlos Bardasano, quien recientemente conquistó el rating con Juegos de Amor y Poder.

“Muy emocionante, es un gran día para mí”, dijo Angelique al iniciar las grabaciones hace apenas unas semanas.

En las primeras escenas, Boyer compartió cámara con Verónica Merchant y Alejandro Tomassi, de quienes aún no se revelan detalles, aunque se especula que interpretarán a su tía y a su padre, respectivamente.

El elenco también incluye a Estefanía Villarreal, Nuria Bages, Regina Villaverde, Arcelia Ramírez, José Manuel Rincón, Graco Sendel, entre otros.

¿DE QUÉ TRATA DOMÉNICA MONTERO?

La telenovela Doménica Montero se transmitió por primera vez en 1978, narrando la historia de una joven heredera que, tras ser abandonada en el altar por su prometido —quien mantenía una relación con su prima—, sufre una transformación radical, pasando de mujer dulce a una persona dura y fría. Esto la lleva a huir a la hacienda familiar, donde vuelve a enamorarse, pero de la persona menos esperada.

En aquella primera versión, los protagonistas fueron Irán Eory y Rogelio Guerra, junto con Raquel Olmedo. En 1995, Televisa repitió la historia bajo la producción de Florinda Meza, con Angélica Rivera, Francisco Gattorno y Cynthia Klitbo en los roles estelares.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Triunfando desde Coahuila! ‘El Desaire’ logra 6 nominaciones en el Festival Love and Hope de Barcelona

En 2010, bajo el título ‘Soy tu dueña’ y la producción de Nicandro Díaz, Lucero y Fernando Colunga protagonizaron junto a Gaby Spanic, David Zepeda y Sergio Goyri como los villanos.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Saraperos de Saltillo vivió una temporada de contrastes en 2025: de un juego histórico sin hit ni carrera a quedarse fuera de los playoffs LMB.

Saraperos de Saltillo 2025: del juego histórico sin hit a la dolorosa eliminación de Playoffs en la LMB
La cancillería mexicana subrayó que el combate al tráfico de drogas y armas con Estados Unidos seguirá en un marco de igualdad y respeto territorial

México reafirma que no aceptará fuerzas militares estadounidenses en su territorio; SRE emite comunicado
Los imputados por la muerte de Fernandito enfrentan prisión preventiva tras confirmarse la legalidad de su detención, mientras continúa la investigación del caso.

‘Yo lo atendí, pero, pues, se murió’: Lilia ‘N’ declara sobre la muerte de Fernandito
Autoridades federales desmantelaron un laboratorio de metanfetaminas en Chiapas y aseguraron una bodega con más de cuatro toneladas de insumos químicos en Guerrero

Desmantelan laboratorio clandestino de metanfetaminas en Chiapas y aseguran 2.5 toneladas de drogas

Vista de la puerta de una farmacia CVS perforada por una bala, cerca de donde un hombre disparó en la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en Atlanta. FOTO:

Identifican al sospechoso del tiroteo en los CDC en Atlanta donde un policía fue asesinado
Al lugar acudieron autoridades de seguridad para salvaguardar el área donde ocurrieron los hechos, así como para realizar las indagaciones pertinentes: FOTO:

Tiroteo en Time Square en Nueva York deja tres heridos; hay un adolescente detenido como sospechoso
Vladímir Putin se reunió con Donald Trump seis veces durante su primer mandato, en y al margen de las reuniones del Grupo de los 20 (G20) y del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).

Las reuniones entre Putin y los presidentes de EU, de la cooperación a la confrontación

Edificios destruidos durante las operaciones terrestres y aéreas israelíes en el norte de la Franja de Gaza, vistos desde el sur de Israel, el viernes 8 de agosto de 2025. FOTO:

EU acusa a Francia de frustrar el alto el fuego en Gaza por reconocer a Palestina como Estado