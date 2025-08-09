¿La vas a ver? ¡Así luce Angelique Boyer como la nueva ‘Dueña’ en la telenovela ‘Doménica Montero’

Como toda una mujer regia, empoderada y llena de fuerza es como luce Angelique Boyer en sus primeras escenas como protagonista de Doménica Montero, una nueva versión de La Dueña, que estrenará en Televisa en 2026 bajo la producción de Carlos Bardasano.

“Cinco semanas de Doménica... y ya llevo tierra en el alma. Dicen que cuando tocas la tierra, algo cambia en ti. Cada escena, cada raíz, cada toma en este viaje... me recuerda que volver a la tierra es volver a mí. Faltan diez semanas, pero ya germinó algo que no tiene vuelta atrás”, compartió Boyer en Instagram junto a una serie de imágenes sobre su nuevo trabajo.

La telenovela contará con Angelique como ‘Doménica’, Marcus Ornellas como el galán ‘Luis Fernando’ y las villanías estarán a cargo de Scarlett Gruber ‘Kiara’, Brandon Peniche como ‘Genaro’ y Diego Amozurrutia dando vida a ‘Max Ordóñez’.