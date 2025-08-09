¿La vas a ver? ¡Así luce Angelique Boyer como la nueva ‘Dueña’ en la telenovela ‘Doménica Montero’
La actriz francesa compartirá créditos con Marcus Ornellas, Scarlet Gruber, Diego Amozurrutia y Brandon Peniche en los roles estelares; la telenovela llegará a inicios de 2026 a la TV y a VIX
Como toda una mujer regia, empoderada y llena de fuerza es como luce Angelique Boyer en sus primeras escenas como protagonista de Doménica Montero, una nueva versión de La Dueña, que estrenará en Televisa en 2026 bajo la producción de Carlos Bardasano.
“Cinco semanas de Doménica... y ya llevo tierra en el alma. Dicen que cuando tocas la tierra, algo cambia en ti. Cada escena, cada raíz, cada toma en este viaje... me recuerda que volver a la tierra es volver a mí. Faltan diez semanas, pero ya germinó algo que no tiene vuelta atrás”, compartió Boyer en Instagram junto a una serie de imágenes sobre su nuevo trabajo.
La telenovela contará con Angelique como ‘Doménica’, Marcus Ornellas como el galán ‘Luis Fernando’ y las villanías estarán a cargo de Scarlett Gruber ‘Kiara’, Brandon Peniche como ‘Genaro’ y Diego Amozurrutia dando vida a ‘Max Ordóñez’.
¿QUIÉNES SALDRÁN EN DOMÉNICA MONTERO?
La adaptación literaria de esta nueva versión estará a cargo de Julián Aguilar y Ximena Suárez, bajo la dirección de Carlos Bardasano, quien recientemente conquistó el rating con Juegos de Amor y Poder.
“Muy emocionante, es un gran día para mí”, dijo Angelique al iniciar las grabaciones hace apenas unas semanas.
En las primeras escenas, Boyer compartió cámara con Verónica Merchant y Alejandro Tomassi, de quienes aún no se revelan detalles, aunque se especula que interpretarán a su tía y a su padre, respectivamente.
El elenco también incluye a Estefanía Villarreal, Nuria Bages, Regina Villaverde, Arcelia Ramírez, José Manuel Rincón, Graco Sendel, entre otros.
¿DE QUÉ TRATA DOMÉNICA MONTERO?
La telenovela Doménica Montero se transmitió por primera vez en 1978, narrando la historia de una joven heredera que, tras ser abandonada en el altar por su prometido —quien mantenía una relación con su prima—, sufre una transformación radical, pasando de mujer dulce a una persona dura y fría. Esto la lleva a huir a la hacienda familiar, donde vuelve a enamorarse, pero de la persona menos esperada.
En aquella primera versión, los protagonistas fueron Irán Eory y Rogelio Guerra, junto con Raquel Olmedo. En 1995, Televisa repitió la historia bajo la producción de Florinda Meza, con Angélica Rivera, Francisco Gattorno y Cynthia Klitbo en los roles estelares.
En 2010, bajo el título ‘Soy tu dueña’ y la producción de Nicandro Díaz, Lucero y Fernando Colunga protagonizaron junto a Gaby Spanic, David Zepeda y Sergio Goyri como los villanos.
