¡Triunfando desde Coahuila! ‘El Desaire’ logra 6 nominaciones en el Festival Love and Hope de Barcelona

Show
/ 9 agosto 2025
    ¡Triunfando desde Coahuila! ‘El Desaire’ logra 6 nominaciones en el Festival Love and Hope de Barcelona
    Vico Escorcia, Joshua Okamoto y Guillermo Alonso protagonizan esta historia inspirada en el corrido de Rosita Alvirez. FOTO: OMAR SAUCEDO

La cinta dirigida por Gabriel Ramos tendrá su estreno en el certamen el próximo 1 de octubre

La pausa de reconocimientos terminó para la película hecha en Saltillo ‘El Desaire’, pues esta semana se confirmó que obtuvo seis nominaciones en el Festival Love and Hope de Barcelona, entre ellas Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actriz.

El anuncio fue realizado por Gabriel Ramos, director del filme coproducido por VANGUARDIA, la Universidad Carolina y el Epic Film Institute.

“Amig@s... Estamos muy contentos, El Desaire está nominada en seis categorías en el festival @lhifilmfestival de Barcelona, España”, escribió el cineasta regio en Instagram, mensaje que después confirmó a VMÁS.

¿A QUÉ ESTÁ NOMINADA EL DESAIRE?

De acuerdo con la información oficial, la cinta protagonizada por Vico Escorcia, Joshua Okamoto y Guillermo Alonso compite en las categorías de Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Cinematografía y Mejor Música Original, en esta última con la participación del músico y director Arturo Rodríguez.

“La premier de ‘El Desaire’ en Barcelona será el 1 de octubre, día en que se inaugura el festival con su proyección”, señaló Ramos a VMÁS, adelantando que él y parte del equipo de producción asistirán al evento en representación del filme.

LA RUTA GANADORA

La película, inspirada en el corrido de Rosita Alvirez, ya ha cosechado varios galardones en su recorrido por festivales internacionales.

Entre ellos destacan dos premios en The North Film Festival de Suecia: Mejor Actriz y Mejor Película. También fue seleccionada para el Marché du Film en Cannes, además de su participación en el Valencia Film Indie Festival.

El Desaire tuvo un preestreno especial en Saltillo, al que asistieron el elenco, el equipo de producción, alumnos del Epic Film Institute que colaboraron en la filmación, autoridades locales e invitados especiales.

TE PUEDE INTERESAR: Recomendación desde la butaca de cine: 'Amores Materialistas'

CON SELLO SALTILLENSE

La película escrita por Ramos junto al talento de Elena Barbosa , Jorge Sarmiento y Alba garza se filmó durante varias semanas en las principales calles del Centro Histórico de Saltillo, durante el otoño de 2023.

Y dentro de la trama se incluyó la importante celebración del Altar de Muertos que cada año es tradición en la Escalinata de Santa Anita organizada por la Universidad Carolina en conjunto con vecinos y locatarios del área.

Temas


Cine Mexicano
Viral

Localizaciones


Saltillo

