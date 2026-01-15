¿La vas a ver? Prime Video da vistazo a Sophie Turner como ‘Lara Croft’

De manera inesperada, Amazon Prime Video y la actriz Sophie Turner revelaron el primer vistazo de cómo lucirá la intérprete dando vida a ‘Lara Croft’ en la nueva serie basada en el icónico videojuego ‘Tomb Raider’. La actriz, reconocida mundialmente por su papel como Sansa Stark en ‘Game of Thrones’, aparece por primera vez caracterizada como la protagonista de la franquicia, marcando así el inicio de una nueva etapa para una de las sagas más influyentes del mundo gamer. La imagen muestra a Turner con el atuendo clásico del personaje dentro del universo del videojuego, además de portar accesorios emblemáticos de la exploradora, como los lentes de tonalidad rojiza. El cambio en el color de cabello y la estética general evocan la representación tradicional de Lara Croft en distintas entregas de la saga, lo que reforzó la nostalgia entre los fans.

¿QUÉ PASÓ CON LA SERIE DE ‘LARA CROFT’? La propia Sophie Turner también compartió la fotografía en su cuenta oficial de Instagram, lo que provocó una avalancha de comentarios y reacciones por parte de seguidores del personaje y del videojuego. El elenco de la serie estará integrado además por Sigourney Weaver, Jason Isaacs y Celia Imrie, quienes interpretarán personajes clave dentro de la historia. De acuerdo con información oficial de Amazon Prime Video, Weaver dará vida a ‘Evelyn Wallis’, una figura influyente interesada en las habilidades de Lara Croft.

Por su parte, Jason Isaacs interpretará a ‘Atlas DeMornay’, un familiar directo de la protagonista, mientras que Celia Imrie encarnará a Francine, responsable del área de desarrollo del Museo Británico. La trama retomará la premisa del videojuego original, centrada en las expediciones de Lara Croft a ruinas, templos y escenarios llenos de trampas y acertijos. La historia seguirá a la arqueóloga en su recorrido por distintos territorios, mientras enfrenta peligros y descubre secretos ligados a antiguas civilizaciones.