¿La vas a ver? Prime Video da vistazo a Sophie Turner como ‘Lara Croft’

Show
/ 15 enero 2026
    ¿La vas a ver? Prime Video da vistazo a Sophie Turner como ‘Lara Croft’
    Personaje. Turner estará acompañada por un elenco de lujo para las aventuras live action de la icónica ‘Lara Croft’. FOTO: FACEBOOK@PRIMEVIDEO

La serie contará con un elenco encabezado por Sigourney Weaver, Jason Isaacs y Celia Imrie, y llegará al streaming a finales de 2026

De manera inesperada, Amazon Prime Video y la actriz Sophie Turner revelaron el primer vistazo de cómo lucirá la intérprete dando vida a ‘Lara Croft’ en la nueva serie basada en el icónico videojuego ‘Tomb Raider’.

La actriz, reconocida mundialmente por su papel como Sansa Stark en ‘Game of Thrones’, aparece por primera vez caracterizada como la protagonista de la franquicia, marcando así el inicio de una nueva etapa para una de las sagas más influyentes del mundo gamer.

La imagen muestra a Turner con el atuendo clásico del personaje dentro del universo del videojuego, además de portar accesorios emblemáticos de la exploradora, como los lentes de tonalidad rojiza. El cambio en el color de cabello y la estética general evocan la representación tradicional de Lara Croft en distintas entregas de la saga, lo que reforzó la nostalgia entre los fans.

¿QUÉ PASÓ CON LA SERIE DE ‘LARA CROFT’?

La propia Sophie Turner también compartió la fotografía en su cuenta oficial de Instagram, lo que provocó una avalancha de comentarios y reacciones por parte de seguidores del personaje y del videojuego.

El elenco de la serie estará integrado además por Sigourney Weaver, Jason Isaacs y Celia Imrie, quienes interpretarán personajes clave dentro de la historia. De acuerdo con información oficial de Amazon Prime Video, Weaver dará vida a ‘Evelyn Wallis’, una figura influyente interesada en las habilidades de Lara Croft.

Por su parte, Jason Isaacs interpretará a ‘Atlas DeMornay’, un familiar directo de la protagonista, mientras que Celia Imrie encarnará a Francine, responsable del área de desarrollo del Museo Británico.

La trama retomará la premisa del videojuego original, centrada en las expediciones de Lara Croft a ruinas, templos y escenarios llenos de trampas y acertijos. La historia seguirá a la arqueóloga en su recorrido por distintos territorios, mientras enfrenta peligros y descubre secretos ligados a antiguas civilizaciones.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Ya era hora! Confirma Harry Styles su nuevo álbum ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally’

UNA HISTORIA YA CONTADA

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de esta adaptación live-action es la participación de Phoebe Waller-Bridge, quien funge como creadora, guionista principal y productora ejecutiva, acompañada por Chad Hodge como co-showrunner.

Desde su debut en 1996, Tomb Raider se consolidó como una referencia del entretenimiento digital, con Lara Croft como una de las figuras más icónicas del mundo gamer.

Se prevé que la nueva adaptación televisiva de la franquicia —que ha contado con múltiples entregas, incluida ‘Shadow of the Tomb Raider’ (2018)— se estrene entre 2026 y 2027, y estará disponible exclusivamente en Prime Video. (Con información de El Universal)

Temas


Espectáculos
Series de TV
Viral

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Sophie Turner

Organizaciones


Amazon Prime Video

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia

Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia
La negociación trumpista

La negociación trumpista
true

Una caja llena de joyas
Fuerzas federales detuvieron en Sinaloa a Daniel Alfredo “N”, alias “El Cubano”, señalado como líder de una célula delictiva ligada al Cártel de Sinaloa y requerido por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición.

Detienen en Sinaloa a ‘El Cubano’, presunto líder de célula afín al Cártel de Sinaloa y requerido por el FBI
Proceso. La Fiscalía analiza las acusaciones contra el cantante tras una investigación periodística internacional.

¡Va en serio! Ya denunciaron dos mujeres a Julio Iglesias ante la fiscalía de España por abuso
La CURP biométrica comenzará a ser solicitada por dependencias y empresas en 2026. El Gobierno de México ya publicó los requisitos, el proceso para agendar cita y los pasos del trámite presencial para obtener este nuevo documento de identidad.

CURP biométrica en 2026... Así puedes sacar tu cita para tramitarla; requisitos y documentos necesarios
Te compartimos el calendario oficial, del 15 al 28 de enero, para la entrega del apoyo económico de 6 mil 400 pesos.

Pensión del Bienestar 2026... ¿Qué adultos mayores reciben el pago de 6 mil 400 pesos del 15 al 28 de enero?
Futuro. Jennie, Rosé, Lisa y Jisoo confirman nueva música tras meses de especulación entre sus fans.

¡Se acabó el misterio! YG confirma nuevo miniálbum de BLACKPINK que saldrá en febrero