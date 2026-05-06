Las hermanas Sanderson regresan: ‘Hocus Pocus 3’ avanza oficialmente

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    Las hermanas Sanderson regresan: ‘Hocus Pocus 3’ avanza oficialmente
    Planes. La tercera entrega de ‘Abracadabra’ ya inició su desarrollo y podría llegar también a las salas de cine. FOTO: ARCHIVO

Disney alista el regreso de las icónicas brujas tras cerrar acuerdos con sus protagonistas originales: Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy

Faltando al menos cinco meses para que las temáticas de Halloween se apoderen de las redes sociales, el entretenimiento y el cine, este miércoles Disney Live Action Studios confirmó oficialmente que ‘Hocus Pocus 3’ se encuentra en fase inicial de desarrollo.

La sorpresa que dio pie al anuncio es que las negociaciones y acuerdos salariales quedaron formalmente concluidos para las protagonistas Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy, quienes volverán a ponerse “los zapatos” y sombreros de las hermanas Sanderson.

Y una de las incógnitas que más emocionan a los fans es si existen planes para un estreno en cines esta vez, tras el éxito de ‘Hocus Pocus 2’, la cual, en plena salida de la pandemia, fue estrenada directamente en streaming en 2022.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ ‘HOCUS POCUS 3’?

Conocida en México y Latinoamérica como ‘Abracadabra’, la película, desde su primera entrega, sigue al trío de brujas Winifred, Mary y Sarah Sanderson en la misión de mantenerse vivas y recuperar por completo sus poderes para continuar atemorizando al poblado de Salem.

Sean Bailey, expresidente de Producción Cinematográfica de Walt Disney Studios, anunció la tercera entrega de esta saga en 2023. Han pasado casi tres años desde que la expectativa por la nueva secuela alcanzó su punto más alto, después de que Midler revelara que un guion “brillante” estaba listo, aunque “los productores estaban resolviendo todos esos aspectos logísticos antes de poder retomar la trilogía”.

De acuerdo con lo publicado por Deadline, la paralización del proyecto se debió a las negociaciones salariales con Midler, Parker y Najimy, las cuales ya quedaron resueltas.

Los detalles de la trama de ‘Hocus Pocus 3’ se mantienen en secreto; sin embargo, podría explorar alguna nueva temática, ya que en la primera película se abordó la hermandad y en la segunda el poder de la amistad, dejando como posible hilo conductor el amor de pareja.

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Hocus Pocus 2 se convirtió en la película original más vista de Disney+ tras su estreno, con 2 mil 700 millones de minutos reproducidos durante su primer fin de semana, de acuerdo con la revista Variety.

“Enviaron un guion y gran parte era brillante”, dijo su protagonista principal, Bette Midler, en una entrevista en octubre de 2025, con lo que dio más esperanzas de que la nueva aventura de las brujas se hiciera realidad, y en pleno mayo de 2026 ya lo es.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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