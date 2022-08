Aleks Syntek está en medio de la polémica luego de que en una reciente entrevista dijera que no le gustan las mujeres operadas ni “buenotas”, pues él las prefiere sin tanto maquillaje y al natural, así lo confesó en una reciente entrevista en el podcast del ex presentador de “Hoy”, Pedro Prieto.

En la entrevista el intérprete de canciones como “Sexo, pudor y lágrimas”, “Duele el amor”, “Aquí estoy yo” y varias más, dijo que no le gustaban aquellas mujeres que no se ven naturales, las que se maquillan mucho, ni tampoco las que se inyecten la boca o que se vean muy “buenonas”.

“A mí me gustan las mujeres naturales, con poco maquillaje; no me gusta que se produzcan, no me gusta que se pongan busto falso o se pongan nalgotas. Que estén todas buenotas, que se inyecten la boca, ¡híjole no! Nada de eso me gusta. Me gusta la belleza natural”, remarcó el intérprete con Pedro Prieto.

Más adelante, Raúl Alejandro Escajadillo Peña, mejor conocido como Aleks Syntek continuó diciendo cosas y asegurando que las mujeres se “contradicen” respecto al movimiento feminista y a la forma en la que piden que paren la violencia, pues aún apoyan a reggaetoneros que hacen música misógina y que promueve la violencia hacia su mismo género.

“En esta época hay mucho abuso contra la mujer... pero por otro lado, esa misma mujer que se queja de eso, está perreando y ama la música misógina de los reguetoneros, entonces ¿qué está pasando? Ah pero me dejas mi libertad sexual y vamos a perrear ...estás diciendo que se respete y al mismo tiempo te gusta el perreo y que cosifiquen a la mujer a través de una canción ¿dónde está la congruencia?”, comentó.

Como era de esperarse sus declaraciones llegaron hasta la inmediatez de las redes sociales, quienes no perdonaron los comentarios despectivos hacia los cuerpos de las mujeres y su forma de pensar por parte del cantante mexicano de 52 años.