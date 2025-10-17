¿Vas a ir? Confirma Pink concierto en la CDMX para abril de 2026

Una verdadera sorpresa resultó el anuncio de Pink, quien confirmó que consentirá a sus fanáticos mexicanos con su presentación por primera vez en solitario con su Carnival Tour.

“¡México, ¿Dónde has estado toda mi vida?! Estoy tan emocionada de traer el Carnival Tour a la Ciudad de México en abril para mi primer show titular en México”, escribió la cantautora.

De acuerdo con la información oficial, la intérprete de So What se presentará el 26 de abril de 2026 en el Estadio GNP Seguros, en una única fecha.