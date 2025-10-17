¿Vas a ir? Confirma Pink concierto en la CDMX para abril de 2026

Show
/ 17 octubre 2025
    ¿Vas a ir? Confirma Pink concierto en la CDMX para abril de 2026
    Fiesta. La intérprete de ‘So What’ y ‘Just Give Me a Reason’ se presentará en el Estadio GNP Seguros con un espectáculo de alto nivel visual y emocional. FOTO: INTERNET

La intérprete de ‘True Love’ reactiva su gira Carnival Tour para llevarla al Estadio GNP Seguros.

Una verdadera sorpresa resultó el anuncio de Pink, quien confirmó que consentirá a sus fanáticos mexicanos con su presentación por primera vez en solitario con su Carnival Tour.

“¡México, ¿Dónde has estado toda mi vida?! Estoy tan emocionada de traer el Carnival Tour a la Ciudad de México en abril para mi primer show titular en México”, escribió la cantautora.

De acuerdo con la información oficial, la intérprete de So What se presentará el 26 de abril de 2026 en el Estadio GNP Seguros, en una única fecha.

¿CUÁNDO SALEN A LA VENTA LOS BOLETOS PARA PINK?

La propia cantante confirmó que “¡las entradas salen a la venta la próxima semana!”. La preventa se realizará por fases:

Venta Beyond: 20 de octubre a las 9:00 a.m.

Preventa Priority: 21 de octubre a las 9:00 a.m.

Preventa Citibanamex: 22 de octubre a las 2:00 p.m.

Venta general: 23 de octubre a las 2:00 p.m.

Los boletos estarán disponibles a través del sistema Ticketmaster.

TE PUEDE INTERESAR: Celebra el festival del cine de Morelia todas las facetas de Gael García Bernal

En redes sociales, los fanáticos celebraron el anuncio de Pink, quien era esperada desde hace meses para confirmar su visita a México, luego de que en años anteriores su gira sólo incluyera fechas en Estados Unidos.

“No puedo esperar a verte, cantar contigo y crear recuerdos que nunca olvidaremos. Los amo”, concluyó la intérprete de Just Give Me a Reason.

Temas


Conciertos
Espectáculos
Eventos

Personajes


Pink

Organizaciones


Ocesa

true

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Luego de que un video viral mostrara a la presidenta pedir silencio ante el reclamo de un joven sobre estudiantes desaparecidos, Claudia Sheinbaum descartó que el estudiante tenga vínculos partidistas.

‘No he tenido problema con nadie’: rechaza Sheinbaum acusaciones tras video viral
Vecinos que se encontraban en el camino de entrega de víveres, al escuchar gritos de auxilio, localizaron al docente semienterrado.

Rescatan pobladores a profesor enterrado tras deslave en Hidalgo
El proyecto ferroviario continúa en etapa de planeación, informó el Gobierno del Estado.

Gobierno de Coahuila en identificación de predios por donde pasará el tren en Saltillo y Ramos Arizpe
SEP confirma megapuentes en octubre y noviembre; esto dice el calendario del ciclo 2025-2026

SEP confirma megapuentes en octubre y noviembre; esto dice el calendario del ciclo 2025-2026
Héctor Moreno puso fin a su carrera profesional después de más de 20 años, durante los cuales jugó en equipos como Pumas UNAM, AZ Alkmaar, Espanyol, AS Roma y Rayados de Monterrey.

Héctor Moreno se retira del futbol: los logros del central mexicano en México y Europa
La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que las tres víctimas mortales del accidente aéreo en Michigan eran originarias de México.

SRE confirma 3 mexicanos muertos en accidente aéreo en Michigan; preparan repatriación
Emotiva. Aguilar dijo que el trabajo que actualmente realiza es lo que la mantiene a flote entre los tiempos de polémicas.

¿Otro Premio? Gana Ángela Aguilar el galardón de La Musa 2025
Anallely es propietaria de una tienda de ropa y accesorios en Libres y funge como delegada en una región marcada por la pobreza, el rezago educativo y la alta migración.

Revelan vida de lujos de delegada regional del Bienestar