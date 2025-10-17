¿Vas a ir? Confirma Pink concierto en la CDMX para abril de 2026
La intérprete de ‘True Love’ reactiva su gira Carnival Tour para llevarla al Estadio GNP Seguros.
Una verdadera sorpresa resultó el anuncio de Pink, quien confirmó que consentirá a sus fanáticos mexicanos con su presentación por primera vez en solitario con su Carnival Tour.
“¡México, ¿Dónde has estado toda mi vida?! Estoy tan emocionada de traer el Carnival Tour a la Ciudad de México en abril para mi primer show titular en México”, escribió la cantautora.
De acuerdo con la información oficial, la intérprete de So What se presentará el 26 de abril de 2026 en el Estadio GNP Seguros, en una única fecha.
¿CUÁNDO SALEN A LA VENTA LOS BOLETOS PARA PINK?
La propia cantante confirmó que “¡las entradas salen a la venta la próxima semana!”. La preventa se realizará por fases:
Venta Beyond: 20 de octubre a las 9:00 a.m.
Preventa Priority: 21 de octubre a las 9:00 a.m.
Preventa Citibanamex: 22 de octubre a las 2:00 p.m.
Venta general: 23 de octubre a las 2:00 p.m.
Los boletos estarán disponibles a través del sistema Ticketmaster.
En redes sociales, los fanáticos celebraron el anuncio de Pink, quien era esperada desde hace meses para confirmar su visita a México, luego de que en años anteriores su gira sólo incluyera fechas en Estados Unidos.
“No puedo esperar a verte, cantar contigo y crear recuerdos que nunca olvidaremos. Los amo”, concluyó la intérprete de Just Give Me a Reason.