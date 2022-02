Liberan a Gaby Castillo de Enamorándonos, presuntamente ligada a cártel la Unión Tepito

Gaby Castillo, influencer y participante del programa de televisión Enamorándonos, y José Hareff Soto, fueron liberados este martes tras permanecer 43 días presos acusados de narcomenudeo, cohecho y encubrimiento por receptación.

Un juez de la ciudad de México determinó la libertad al advertir que los policías que hicieron la detención, el 3 de enero pasado en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, incurrieron en una serie de falsedades y contradicciones que viciaron el caso.

El juez se negó a aceptar las pruebas contra Castillo y Soto a quienes puso en inmediata libertad.

A su salida del penal femenil de Santa Martha Acatitla, Gaby Castillo se dijo preocupada por su seguridad ya que le sembraron pruebas y la ligaron al cártel la Unión Tepito.

“Sigo teniendo miedo por el mal actuar de la policía, no cabe duda que salgo con miedo del qué va a pasar de que soy una persona inocente y a mí me pasó algo que no era justo” señaló.