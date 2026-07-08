Lidera ‘The Pitt’ las nominaciones al Emmy con 25 menciones

La serie ‘The Pitt’ encabezó a todos los nominados con 25 en una dominante segunda temporada, mientras que ‘Hacks’ lideró a todas las comedias con 24 por su temporada final, cuando se anunciaron el miércoles las nominaciones a los Emmy. La serie de sala de emergencias de HBO Max ‘The Pitt’ fue una revelación debutante el año pasado con grandes triunfos, entre ellos mejor serie dramática, mejor actor para Noah Wyle y mejor actriz de reparto para Katherine LaNasa. Ya convertida en una serie veterana muy querida, dominó este año las categorías de actuación. Wyle volvió a ser nominado, al igual que LaNasa. Taylor Dearden, Fiona Dourif y Sepideh Moafi también obtuvieron nominaciones, y “The Pitt” se quedó con cuatro de los siete puestos de actriz de reparto.

Tres de sus compañeros de reparto fueron nominados a mejor actor de reparto: Patrick Ball, Shawn Hatosy y Gerran Howell. A los votantes de los Emmy les encanta una serie que se despide, y han querido a “Hacks” desde su primera temporada. Esos dos fenómenos que chocan le permitieron cosechar nominaciones para su quinta y última temporada. La protagonista de “Hacks”, Jean Smart, ha ganado mejor actriz en una comedia en cada una de las cuatro temporadas anteriores. Sería sorprendente que no se adjudicara una quinta en septiembre.

Los ganadores recientes Liza Colón-Zayas y Jeff Hiller anunciaron a los nominados en la Academia de Televisión en Los Ángeles. La 78.ª edición de los Premios Emmy en horario estelar, que se transmitirá por HBO Max en streaming de latinoamérica y en el canal de TNT en la televisión por cable el 14 de septiembre desde el Peacock Theater. Mariska Hargitay, quien durante décadas ha sido uno de los estandartes de NBC como estrella de “Law & Order: Special Victims Unit”, será la anfitriona.

Dos series nuevas de AppleTV+, el drama de una mujer contra un virus extraterrestre “Pluribus” y la comedia de terror “Widow’s Bay”, también lograron grandes resultados en sus primeras temporadas. (Con información de AP)

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