Livia Brito enfrenta audiencia por presunta falsedad de declaración
La actriz fue vinculada a proceso y tendrá dos meses para la investigación complementaria en el caso derivado de la denuncia del fotógrafo Ernesto Zepeda
Tras concluir su participación en la telenovela ‘Amanecer’, Livia Brito se alejó de los medios y se mantuvo activa únicamente en su cuenta de Instagram, debido a que evitó abordar el proceso legal relacionado con Ernesto Zepeda, fotógrafo que la denunció por presuntamente haberlo golpeado y robado su equipo de trabajo hace casi seis años.
Sin embargo, la actriz acudió a la audiencia en la que enfrenta la acusación de falsedad de declaración. “Más que arrepentimiento, yo creo que es una enseñanza, un aprendizaje. Yo creo que las palabras no son lo que tendría que decir; más bien, las partes legales de él y las mías se tienen que comunicar”, declaró ante la prensa.
En este caso, la protagonista de La Piloto fue vinculada a proceso, hecho que llamó la atención del público que ha seguido de cerca el caso. Brito asistió al Reclusorio Sur de la Ciudad de México, donde se llevó a cabo la primera audiencia en su contra.
¿QUÉ PASÓ CON LIVIA BRITO?
La también protagonista de ‘La Desalmada’ informó que su defensa legal contará con dos meses para la investigación complementaria respecto a las acusaciones.
“Nos da dos meses para aportar pruebas, para demostrar que Livia no cometió ninguna conducta irregular o ilícita. Es el inicio del proceso, por eso la audiencia fue breve”, explicó su abogado.
La defensa precisó que el procedimiento en curso no implica, por ahora, consecuencias graves para la actriz, luego de que se especulara que podría enfrentar prisión.
Al ser cuestionada sobre si se arrepentía de haber enfrentado al fotógrafo, la cubana negó que así fuera y reiteró que la situación le dejó una lección de vida. (Con información de El Universal)