Livia Brito enfrenta audiencia por presunta falsedad de declaración

Tras concluir su participación en la telenovela ‘Amanecer’, Livia Brito se alejó de los medios y se mantuvo activa únicamente en su cuenta de Instagram, debido a que evitó abordar el proceso legal relacionado con Ernesto Zepeda, fotógrafo que la denunció por presuntamente haberlo golpeado y robado su equipo de trabajo hace casi seis años.

Sin embargo, la actriz acudió a la audiencia en la que enfrenta la acusación de falsedad de declaración. “Más que arrepentimiento, yo creo que es una enseñanza, un aprendizaje. Yo creo que las palabras no son lo que tendría que decir; más bien, las partes legales de él y las mías se tienen que comunicar”, declaró ante la prensa.

En este caso, la protagonista de La Piloto fue vinculada a proceso, hecho que llamó la atención del público que ha seguido de cerca el caso. Brito asistió al Reclusorio Sur de la Ciudad de México, donde se llevó a cabo la primera audiencia en su contra.