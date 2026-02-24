Luto en los realities musicales: Muere Héctor Zamorano, exalumno y cantante de La Academia de TV Azteca

Show
/ 24 febrero 2026
    Luto en los realities musicales: Muere Héctor Zamorano, exalumno y cantante de La Academia de TV Azteca
    Recuerdos. El cantante veracruzano también incursionó en la actuación y mantuvo contacto constante con sus seguidores a través de redes sociales.

El también actor formó parte de la primera generación del famoso reality show musical, de donde emergieron figuras como Yahir, Myriam, Toñita y otros más

De manera sorpresiva, los fanáticos de La Academia recibieron la lamentable noticia del fallecimiento del cantante y actor egresado del programa, Héctor Zamorano, a los 47 años de edad.

La noticia comenzó a difundirse rápidamente en redes sociales y posteriormente fue confirmada por el portal de TV Azteca y por el periodista de espectáculos Alejandro Zúñiga, desde su espacio en YouTube.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de #HéctorZamorano. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos”, escribió la cuenta oficial de Azteca Uno, con lo que confirmó la noticia.

¿DE QUÉ MURIÓ HÉCTOR DE ‘LA ACADEMIA’?

Según el portal de TV Azteca, un padecimiento de depresión sería una posible causa de su muerte. “El famoso cantante expresó que tenía depresión, misma que le costaba trabajo superar”, se puede leer en la publicación de la televisora.

Su excompañera Wendolee dio a conocer a Ventaneando, que Héctor padecía una enfermedad crónica y que falleció junto a sus padres, aunque no especificó de cual se trataba.

Héctor se mantenía en comunicación con sus seguidores a través de sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde compartía recuerdos de su paso por el programa y distintos escenarios musicales.

El cantante, de origen veracruzano, lanzó en 2003 su producción musical titulada ‘Mi Sabor’, luego de su participación en el reality show que condujo Alan Tacher en 2002. Su tema más recordado fue ‘Batido de Coco’, con el que también participó en el reality Desafío de Estrellas, igualmente de TV Azteca.

TE PUEDE INTERESAR: Rafael Amaya interpretará a ‘El Chapo’ en serie coproducida por Emma Coronel

Además de la gira que realizó con sus compañeros de la primera generación de La Academia, tuvo diversas presentaciones en el país y participó como actor en producciones como Lo que Callamos las Mujeres, La Vida es Una Canción y la telenovela Súbete a Mi Moto.

