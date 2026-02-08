Lleva Bad Bunny un ‘pedacito’ de Puerto Rico al Super Bowl junto a Lady Gaga y Ricky Martin

Lleva Bad Bunny un ‘pedacito’ de Puerto Rico al Super Bowl junto a Lady Gaga y Ricky Martin

por Israel García

La famosa casita del tour Debí Tirar Más Fotos tuvo entre sus invitados a figuras como Pedro Pascal, Jessica Alba, Cardi B, Karol G y más

Show
/ 8 febrero 2026
Mucha expectativa había por el momento de Bad Bunny en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl, por lo que ver sembradíos, la icónica casita y una calle de Nueva York al estilo latino sobre el emparrillado fue la señal de que el espectáculo sería épico desde su concepción visual y artística, rematando con un desfile de banderas del continente y el mensaje “Dios bendiga América”.

La postura clara de unión entre los países, que contrasta con el discurso del presidente Donald Trump y su gobierno, se hizo presente en la fiesta, pero al estilo latino: con mucho color, música, risas y de una manera única, dejando así un mensaje directo y contundente.

El momento comenzó con los acordes de ‘Tití Me Preguntó’, en un recorrido que mostraba lo más representativo de la cultura urbana y de las calles de Puerto Rico, como sus bebidas, tradiciones y alimentos.

EL PRIMER MOMENTO ÉPICO

Los ojos de la audiencia y las cámaras de la NFL apuntaron a la famosa “casita” para conocer a los invitados especiales del show, y fue ahí donde aparecieron celebridades de origen latino como Pedro Pascal, Jessica Alba, Cardi B y Karol G, dejando el mensaje más que claro.

Con el avance de la música y temas como Yo Perreo Sola, Bad Bunny trasladó la atención a una “boda” que se realizaba en el escenario. De entre los invitados surgió Lady Gaga, portando un vestido azul, para interpretar brevemente una versión salsa de ‘Die With a Smile’ ,dando paso a que Benito regresara al escenario para bailar junto a ella Baile Inolvidable.

Mientras el público permanecía atónito ante la “versión latina” de Gaga, el show dio paso a un momento emotivo en el que El Conejo Malo entrega a un niño su recién ganado Grammy, evocando su infancia frente al televisor, soñando junto a sus padres.

A CANTAR Y PROTESTAR

De entre los sembradíos apareció el segundo invitado musical sorpresa: Ricky Martin, quien interpretó ‘Lo que le pasó a Hawái’, dejando nuevamente una postura política expresada de forma festiva y musical.

Los ritmos continuaron, los bailes pusieron la piel chinita a la audiencia y mantuvieron atentos incluso a sus detractores, mientras sonaba El Apagón y Benito montaba postes de luz de los que emergía pirotecnia.

Las lecciones de geografía llegaron de forma sutil cuando Bad Bunny aseguró que “lo único más poderoso que el odio es el amor”, para luego hacer un pase de lista de los países latinos que conforman América. Con ello dejó claro que América no es un solo país, sino una tierra llena de cultura, idiomas y amor, lejos de lo que desde la política estadounidense se pretende comunicar.

Así, liderando el contingente mientras interpretaba el éxito mundial Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny se dirigió de regreso al túnel por donde salieron los jugadores.

