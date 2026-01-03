¿Lo vas a ver? Confirma MrBeast a Eugenio Derbez y a ‘Kpop Demon Hunters’ para ‘Beast Games 2’

En definitiva, el famoso youtuber y creador de contenido estadounidense MrBeast apuesta a lo grande para mantenerse como uno de los nombres más exitosos de las plataformas de streaming. Para el estreno de la segunda temporada de Beast Games, el influencer prepara además un especial con celebridades, entre ellas el actor mexicano Eugenio Derbez.

James Stephen Donaldson, mejor conocido como MrBeast, anunció hace un par de semanas el lanzamiento de la segunda temporada de su reality show Beast Games, la cual llegará a las pantallas el próximo miércoles 7 de enero de 2026.

El youtuber sorprendió a millones de seguidores al revelar que, para celebrar el estreno de Beast Games 2, lanzará un video especial en YouTube con la participación de artistas y celebridades de todo el mundo, quienes competirán en desafíos físicos y mentales extremos.