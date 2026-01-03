¿Lo vas a ver? Confirma MrBeast a Eugenio Derbez y a ‘Kpop Demon Hunters’ para ‘Beast Games 2’
También participarán como invitados 5 Seconds of Summer, The Chainsmokers, Paris Hilton y otras celebridades internacionales en el show que se transmite por Prime Video
En definitiva, el famoso youtuber y creador de contenido estadounidense MrBeast apuesta a lo grande para mantenerse como uno de los nombres más exitosos de las plataformas de streaming. Para el estreno de la segunda temporada de Beast Games, el influencer prepara además un especial con celebridades, entre ellas el actor mexicano Eugenio Derbez.
James Stephen Donaldson, mejor conocido como MrBeast, anunció hace un par de semanas el lanzamiento de la segunda temporada de su reality show Beast Games, la cual llegará a las pantallas el próximo miércoles 7 de enero de 2026.
El youtuber sorprendió a millones de seguidores al revelar que, para celebrar el estreno de Beast Games 2, lanzará un video especial en YouTube con la participación de artistas y celebridades de todo el mundo, quienes competirán en desafíos físicos y mentales extremos.
¿QUIÉNES PARTICIPARÁN CON MRBEAST?
Como parte de la celebración por el estreno de Beast Games 2, Donaldson, junto al comediante y actor Kevin Hart, invitó a 30 famosos a competir por un premio de un millón de dólares, el cual será donado a causas benéficas.
El anuncio, realizado a través de Instagram, desató entusiasmo entre los fans por la cuidada lista de celebridades participantes, entre las que destacan el actor y comediante mexicano Eugenio Derbez, la cantante Audrey Nuna —integrante del proyecto K-Pop Demon Hunters—, la banda 5 Seconds of Summer, el dúo The Chainsmokers y la empresaria y socialité Paris Hilton, además de The Chainsmokers, Ally Brooke, Matt Rife, entre otros.
“Para celebrar el lanzamiento de Beast Games 2 el próximo miércoles, Kevin Hart y yo hemos reunido a 30 famosos para competir por un millón de dólares para obras benéficas. Este video de YouTube se publicará el mismo día que Beast Games 2. ¡No puedo esperar, el próximo miércoles va a ser increíble!”, publicó MrBeast en su cuenta de Instagram. (Con información de El Universal)