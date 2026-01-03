¿No era el más escuchado? Acusan a Drake de inflar sus reproducciones musicales mediante una plataforma de apuestas

/ 3 enero 2026
    ¿No era el más escuchado? Acusan a Drake de inflar sus reproducciones musicales mediante una plataforma de apuestas
    Fraudulento. Una demanda en Estados Unidos acusa al rapero y a otros implicados de usar bots y granjas de streaming. FOTO: INTERNET

El influencer Adin Ross y George Nguyen también fueron señalados; todos enfrentan acusaciones de fraude bajo la ley federal contra el crimen organizado

Durante años, el nombre de Drake figuró de manera constante en las listas de los artistas más escuchados y reproducidos en diversas plataformas musicales. Mientras sus fanáticos celebraban el éxito del rapero canadiense, algunos críticos cuestionaban su presencia recurrente en estos rankings, señalando que su impacto mediático no siempre coincidía con dichas cifras. Ahora, una demanda en Estados Unidos sugiere que esos números podrían haber sido inflados de manera fraudulenta.

De acuerdo con información difundida por EFE, Drake fue incluido en una denuncia presentada ante un tribunal federal, en la que se le acusa de presuntamente formar parte de una organización criminal que habría utilizado una plataforma de apuestas en línea para aumentar artificialmente las reproducciones de su música en distintos servicios de streaming.

La acusación fue interpuesta en un tribunal distrital de Virginia por dos residentes, quienes sostienen que el artista, junto con otros presuntos conspiradores, habría desplegado una red de bots automatizados y granjas de streaming para inflar los conteos de reproducciones en Spotify y otras plataformas digitales.

¿QUÉ HIZO DRAKE?

Además de Drake, cuyo nombre real es Aubrey Drake Graham, también fueron acusados el influencer Adin Ross y un tercer supuesto cómplice identificado como George Nguyen. Todos enfrentan señalamientos por fraude bajo la ley federal contra el crimen organizado (RICO).

La demanda también incluye como acusados a la plataforma de apuestas Stake.us y a su empresa matriz, Sweepstakes Limited. El documento legal fue presentado mientras el rapero se preparaba para el lanzamiento de su nuevo álbum titulado Iceman.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuál es el que esperas? Los filmes más esperados de 2026: de ‘La Odisea’, ‘Toy Story’ a ‘El Diablo Viste a la Moda 2’

Según el texto judicial, el presunto esquema habría permitido generar ingresos ilícitos y obtener ventajas comerciales indebidas mediante la manipulación de los algoritmos de recomendación de las plataformas musicales.

Hasta la tarde del sábado, ni Drake ni los demás señalados habían emitido declaraciones públicas sobre las acusaciones, y el tribunal aún no ha fijado una fecha para la primera audiencia del caso. (Con información de EFE)

Primera sacudida