¿No era el más escuchado? Acusan a Drake de inflar sus reproducciones musicales mediante una plataforma de apuestas

Durante años, el nombre de Drake figuró de manera constante en las listas de los artistas más escuchados y reproducidos en diversas plataformas musicales. Mientras sus fanáticos celebraban el éxito del rapero canadiense, algunos críticos cuestionaban su presencia recurrente en estos rankings, señalando que su impacto mediático no siempre coincidía con dichas cifras. Ahora, una demanda en Estados Unidos sugiere que esos números podrían haber sido inflados de manera fraudulenta.

De acuerdo con información difundida por EFE, Drake fue incluido en una denuncia presentada ante un tribunal federal, en la que se le acusa de presuntamente formar parte de una organización criminal que habría utilizado una plataforma de apuestas en línea para aumentar artificialmente las reproducciones de su música en distintos servicios de streaming.

La acusación fue interpuesta en un tribunal distrital de Virginia por dos residentes, quienes sostienen que el artista, junto con otros presuntos conspiradores, habría desplegado una red de bots automatizados y granjas de streaming para inflar los conteos de reproducciones en Spotify y otras plataformas digitales.