‘Los Ángeles de Charlie’, Linda Hamilton y Nubia Martí

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/ 11 abril 2026
    ‘Los Ángeles de Charlie’, Linda Hamilton y Nubia Martí

Fue una sorpresa muy grata el estreno por Netflix de la más reciente temporada de la serie ‘Vientos Oscuros’

El inicio de la Semana de Pascua dio pie para el regreso tanto en eventos a nivel internacional como en series de streaming como en telenovelas de rostros conocidos de décadas pasadas.

Las primeras que lo hicieron fueron nada menos que Kate Jackson, Jaclyn Smith y Cheryl Ladd, esta última sucesora de Farrah Fawcett, la rubia del trío original de la serie de culto ‘Los Ángeles de Charlie’ al reunirse en un festival de la nostalgia televisiva en Hollywood en ocasión del aniversario número 50 del estreno de este clásico que, tras emitir su última temporada en el año de 1981, siguió ganando adeptos de nuevas generaciones que propició el regreso de la historia para la pantalla grande primero en dos películas protagonizadas por Drew Barrymore, Cameron Díaz y Lucy Liu y una más reciente en 2019 con Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska.

En relación al cine, el mismo lunes 6 fue una sorpresa muy grata el estreno por Netflix de la más reciente temporada de la serie “Vientos oscuros” apenas un día después de haber transmitido su último capítulo en la plataforma de AMC en Estados Unidos y que además de contar con la presencia en su primer capítulo de la actriz Linda Hamilton (“Terminator”), apenas unos meses después de haber sido parte de la última temporada de “Stranger Things”, en esta nueva aventura de la serie producida por Robert Redford sobre unos policías de una reserva Navajo cuyo más nuevo caso los lleva a un caso más complejo y arriesgado hasta la ciudad de Los Ángeles de los 70s.

En forma paralela, en la mejor telenovela actualmente en transmisiones en el horario estelar de “Las Estrellas”, “Hermanas: Un amor compartido” la productora Silvia Cano volvió a invitar a la primera actriz coahuilense Nubia Martí a hacer una participación especial haciendo el papel de una monja que auxilia a la protagonista juvenil Michelle Pellicer tras haber sido víctima de un secuestro luego de haber colaborado con ella en el 2023 como una villana que al final se redime en uno de sus primeros éxitos de la productora en el horario vespertino en “Eternamente amándonos”, del 2023. Aunque su personaje dejó de aparecer desde el jueves, siempre da gusto verla en pantalla.

Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com

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