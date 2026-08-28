‘Los Líricos Jr’ buscan conquistar a nuevas generaciones con su música norteña y violín

‘Los Líricos Jr’ buscan conquistar a nuevas generaciones con su música norteña y violín

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Jessica Villarreal
por Jessica Villarreal

Tras 16 años de trayectoria, la agrupación regiomontana prepara nuevos lanzamientos y colaboraciones mientras apuesta por renovar su sonido y acercarse al público joven

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Con 16 años de trayectoria, la agrupación regiomontana ‘Los Líricos Jr’ es la segunda generación proveniente de músicos de la famosa agrupación ‘Los Líricos de Terán’ y se han caracterizado por ser creadores de música norteña, con la aportación del violín suplantando el sonido del acordeón. Aunque esto al público en un inicio les pareció extraño, actualmente es su mayor distintivo.

El grupo se ha presentado en distintos puntos, tanto nacionales como internacionales, y se han especializado en tocar en eventos privados o aniversarios en sus alrededores, como General Cepeda, o ejidos de Saltillo, como Derramadero y Agua Nueva.

Saltillo es un lugar que apreciamos mucho”, comentó Charlie Leal, uno de los principales integrantes.

$!Camino. ‘Los Líricos Jr’ han construido su trayectoria con un sonido norteño en el que el violín sustituye al tradicional acordeón.
Camino. ‘Los Líricos Jr’ han construido su trayectoria con un sonido norteño en el que el violín sustituye al tradicional acordeón. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

DIFICULTADES SORTEADAS

Actualmente, su música se encuentra disponible en todas las plataformas. En su perfil de Spotify cuentan con más de 100 temas grabados, mientras que en YouTube se tienen videos en colaboración con distintos artistas, entre ellos Leandro Ríos, Kikin y ‘Los Astros’, y Lalo Gameros, de Caballo Dorado, con quien grabaron temas como ‘No Rompas Más’ y ‘Payaso de Rodeo’.

Aldo Abrego, integrante del grupo, comenta que uno de los mayores retos de la agrupación durante su trayectoria ha sido trascender hasta diferentes fronteras.

Además, otro de los retos más visibles para ellos fue el cambio y la aceptación del público, ya que contaban con el nombre detrás de ‘Los Líricos de Terán’, quienes ya tenían fama y carrera.

“Fue una etapa muy difícil”, expresó Ricardo Rodríguez, integrante del grupo.

A pesar de eso, fueron escalando poco a poco hasta ganarse su lugar ante el público con su sello distintivo, que es el violín, a través de un camino lleno de perseverancia entre batallas y avances.

DISTINTOS GÉNEROS MUSICALES Y ‘LOS INMORTALES’

El regional mexicano es uno de los géneros que los representa, aunque son un grupo norteño con violín, pero también tocan música tropical, que ellos se autodenominan “Tropical norteña”.

Aunque graban covers con su toque al estilo ‘Los Líricos Jr’, siempre buscan mostrar a sus seguidores algo fresco, y con su nuevo sencillo inédito “Bye Bye” demuestran esto. Este sencillo fue lanzado aproximadamente hace dos meses, de la mano del compositor regiomontano Roger Salazar, y ha tenido gran aceptación del público, en donde se menciona un amor muy actual.

Los Líricos Jr comentan que para muchos son conocidos como “Los inmortales”, pero ellos buscan cada día evolucionar y poco a poco llegar a nuevo público. Por este motivo, buscan grabar temas más actuales con distintos ritmos y tendencias.

“Nos consideran un grupo retro, nosotros queremos llegar a los jóvenes y queremos avanzar”, comentaron los músicos.

Durante estos años de trayectoria se han mantenido siendo los mismos integrantes, los cuales comparten múltiples anécdotas con sus fans. La más presente para el grupo es una ocasión en donde fueron invitados de manera repentina a presentarse a una feria, pero no contaban con los instrumentos adecuados para dar el show que su público estaba acostumbrado. Aun así, salieron al escenario y los nervios pasaron al ver al público emocionado, gritando de alegría al verlos y cantando sus canciones.

“Fue la locura. El que canten tus canciones, esa era la mayor satisfacción”, comentaron los integrantes del grupo.

PRÓXIMOS PROYECTOS

Los Líricos Jr ya cuentan con proyectos en puerta, con temas ya grabados para próximamente presentarlos. Además, están solo a la espera de grabar los videos musicales.

Adelantan que tienen cuatro temas grabados con “Los Traileros del Norte”, dos canciones con música de ellos y otras dos canciones al estilo de la música de Los Líricos Jr.

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El grupo espera pronto estar en la capital coahuilense y deleitar a los saltillenses de nuevo, como en su última ocasión, cuando tocaron en el juego de Sultanes contra Saraperos en el Estadio Francisco I. Madero.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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