Los mejores podcast sobre autos: ‘Everyday Driver’ | ‘The Smoking Tire’ | ‘Motorcycle and Misfits’

‘Motorcycle and Misfits’

Liza Miller

Disponible en: Apple Podcast, Spotify y YouTube

CALIFICACIÓN VMÁS: 9/10

Un gran podcast para aprender y divertirte tiene que ser el de “Motorcycles and Misfits”. Con Liza Miller inyectando su opinión fresca y su siempre entretenido sentido del humor, hace de este podcast una experiencia agradable. Sumándole el gran conocimiento que tiene sobre el motociclismo. Recientemente obtuvo el reconocimiento de Friend of the AMA (American Motorcycle Association) Award, traducido a amiga de la Asociación Americana de Motociclismo. Normalmente se encuentra acompañada de algún experto o una celebridad. Un buen capítulo para empezar es el de Norman Reedus de “The Walking Dead”.