La Casa de los Famosos México 2026... ¿Quiénes son los nominados en la sexta gala de nominación?

Las ‘Hienas’ (Gema Garoa, Karina Torres y Ese Pérez) se han quedado sin la ‘abeja reina’ con la salida de Aldo Rendón por problemas de salud y con una nueva dinámica para dar los puntos, la sexta gala de nominación de La Casa de Los Famosos se presenta este miércoles 2 de septiembre con un clima totalmente distinto. ¿Cómo quedará la placa para el domingo? Sin duda la salida de Aldo para priorizar su salud da un nuevo aire, entre rivalidades bien definidas, cuartos ya armados y corazones rotos. Previo al inicio de la gala, Ese Pérez cuenta con nominación directa por Masad Altamimi y Yahír Parra cuenta con 3 puntos extra por parte de Cynthia Klitbo, quien aceptó nominar al habitante por ver 5 minutos a su novio. Pese al ‘síndrome del nominado’ que vive cada semana que está en la placa, que en una conversación con Gema Garoa, Pérez dijo estar tranquilo al estar seguro que estar ya en la placa al menos tiene un lado bueno esta noche, que es no sentir presión de algo que ya le pasó a él; aunque, advirtió que pensará seriamente a quién le dará sus votos esta noche. Masad Altamimi y Mariana Ochoa gozan de la inmunidad esta semana.

¿CUÁL FUE LA NUEVA DINÁMICA? Los habitantes de La Casa de los Famosos votaron esta noche en una dinámica donde consiguieron sus votos al azar para quienes quieran nominar. Dentro del zoom, en una plataforma inclinada deberán deslizar tres fichas con el rostro de los compañeros que elijan, al lanzarlos la ficha caerá en una casilla que indicará los puntos que le corresponden al habitante seleccionado en ese tiro.

¿CÓMO NOMINARON LOS HABITANTES DE LA CASA DE LOS FAMOSOS? BRIANDA DEYANARA En la plataforma, comenzó el proceso con la nominación que le dio el resultado de: - Menos 3 puntos para Cynthia Klitbo

- Puntos para Flor Vigna se anulan al caer en el misma casilla que Cynthia

- 0 puntos para Karina Torres ERNESTO LAGUARDIA - 2 puntos para Flor Vigna

- Puntos para Gema Garoa se anularon al caer en la misma casilla que Flor

- Menos 2 puntos para Karina Torres MARIANA OCHOA - Menos 2 puntos para Yahir Parra

- 4 puntos para Gema Garoa

- 2 puntos para Flor Vigna MASAD ALTAMIMI - Menos 2 puntos a Cynthia

- Se anularon los puntos a Gema por caer en la misma casilla que Cynthia

- 4 puntos a Karina MEMO SCHUTZ - 0 puntos a Flor

- Menos 4 puntos a Ernesto Laguardia

- 4 puntos a Gema ESE PÉREZ - Menos 2 puntos a Brianda Deyanara

- 3 puntos a Cynthia

- 2 puntos a Yahir FLOR VIGNA - Menos 4 puntos a Ernesto

- 2 puntos a Brianda

- 4 puntos a Memo Schutz GEMA GAROA - 1 punto a Cynthia

- Menos 3 puntos a Brianda

- 4 puntos a Ernesto KARINA TORRES - 0 puntos a Memo

- 4 puntos a Cynthia

- Menos 4 puntos a Ernesto CYNTHIA KLITBO - 3 puntos a Flor

- Menos 2 puntos a Karina

- 1 punto a Yahir

ASÍ QUEDÓ LA PLACA DE NOMINADOS - Ese Pérez - Gema Garoa - Cynthia Klitbo - Memo Schutz - Yahir Parra - Flor Vigna

¿CÓMO VOTAR EN LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO? La votación para las siguientes galas se habilita durante las pregalas, galas y postgalas del programa. Para participar, el público debe ingresar a la página oficial de votaciones o utilizar el código QR que aparece durante las transmisiones. Después, es necesario iniciar sesión con una cuenta de correo electrónico o vincular una cuenta existente. Una vez dentro de la plataforma, el usuario puede seleccionar la fotografía del participante por quien desea votar y enviar su elección. Las cuentas gratuitas tienen derecho a emitir un voto por día, mientras que los usuarios con una suscripción a ViX Premium pueden disponer de hasta 10 votos diarios, los cuales pueden concentrarse en un solo participante o distribuirse entre varios. Las votaciones están disponibles para espectadores de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, además de México.