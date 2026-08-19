Luis R. Conríquez cancela presentación programada en Saltillo

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    Luis R. Conríquez cancela presentación programada en Saltillo
    Decisión. Luis R. Conríquez tenía programada una presentación en Saltillo para el próximo 29 de agosto. FOTO: YOUTUBE@KMUSIC

Los organizadores anunciaron que posteriormente informarán el procedimiento para el reembolso

A través de un comunicado publicado este martes 18 de agosto en el perfil de Facebook de Saltillo Entertainment, se dio a conocer la cancelación del concierto del cantante Luis R. Conríquez, mismo que estaba programado para realizarse este sábado 29 de agosto en el Lienzo Charro Prof. Enrique González Treviño.

El cantante, originario de Caborca, Sonora, se presentaría por segunda vez en la capital coahuilense, ya que en 2025 participó en la Feria Saltillo con su propuesta de música regional mexicana y corridos bélicos.

En dicho comunicado, los organizadores ofrecieron disculpas al público que esperaba disfrutar del concierto por los inconvenientes derivados de la situación.

¿QUÉ PASÓ CON EL CONCIERTO DE LUIS R. CONRÍQUEZ?

“Por motivos ajenos a él” es la principal razón que se explica en el texto para dar a conocer la cancelación, según informaron también los organizadores de Highland Events.

Además, se recalcó que la decisión no fue responsabilidad del intérprete, quien “estuvo en la mejor disposición” para llevar a cabo la presentación.

También se informó que el 22 de septiembre de este año comenzará el proceso para realizar el reembolso del costo de los boletos, que rondaban los 608 pesos en zona de gradas y mil 217 pesos en butacas, además de las zonas más costosas, como VIP y Fan.

Asimismo, se comentó que en los próximos días, a través de los canales oficiales, se darán a conocer los pormenores, procedimientos y detalles para solicitar dicho reembolso.

@luisrconriquezoficial SNQN #trakashdspm #tonyaguirre #luisrconriquez @TONY AGUIRRE ♬ Si No Quieres No - LsMusicPromotion

¿QUIÉN ES LUIS R. CONRÍQUEZ?

Luis R. Conríquez es recordado por el público por su canción más famosa, “Si No Quieres No”, en colaboración con Neton Vega, una interpretación de 2024 que se viralizó en la plataforma TikTok debido a que su fragmento más pegadizo fue utilizado en grabaciones o frases dedicadas a exparejas y en momentos cotidianos.

https://vanguardia.com.mx/show/de-las-pasarelas-a-las-cocinas-participa-la-saltillense-michelle-malacara-en-masterchef-24-7-de-tv-azteca-FK22937705

Además, el cantante cuenta con más sencillos y colaboraciones, como “JGL”, “Siempre Pendientes”, “Martes 13”, “Me Metí En El Ruedo” y “En El Radio Un Cochinero”, canción de Víctor Cibrián en colaboración con Fuerza Regida y La Décima Banda.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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