$!Lupillo Rivera contrademanda a Belinda tras disputa por su libro ‘Tragos Amargos’

El conflicto surgió tras la publicación del libro, en el que Lupillo relata episodios de su supuesta relación romántica con Belinda. La cantante negó la relación y argumentó que la publicación atentaba contra su intimidad, lo que derivó en la orden de restricción en su contra.

El cantante Lupillo Rivera ha iniciado una contrademanda contra Belinda , luego de la orden de restricción que la cantante obtuvo en su contra a raíz de los pasajes de su libro “Tragos Amargos” , en los que narra momentos que, según él, vivieron durante su relación sentimental.

ABOGADO DE LUPILLO RIVERA SEÑALA QUE BELINDA RECONOCIÓ RELACIÓN EN DEMANDA

Para responder a la denuncia, Lupillo Rivera contrató al abogado Alonso Beceiro, quien además presentó su propia demanda contra Belinda. Beceiro aseguró que en la declaración que Belinda presentó ante la autoridad del Ministerio Público, la cantante habría admitido la relación con el cantante, aunque públicamente lo niegue.

“Ella reconoce la relación. En su propia denuncia, reconoce literalmente que tuvo una relación sentimental con Lupillo Rivera, lo reconoce ante la autoridad del Ministerio Público, textualmente”, afirmó Beceiro en entrevista con el programa De Primera Mano.

El abogado señaló que esta contradicción entre lo declarado ante la fiscalía y lo manifestado públicamente podría tener implicaciones legales, y que su actuación busca proteger los derechos de Lupillo Rivera y ejecutar la contrademanda correspondiente.

‘BELINDA SE CONTRADICE’, SEÑALA ABOGADO DE LUPILLO RIVERA

Según Beceiro, la relación entre Lupillo y Belinda fue lo suficientemente pública como para que el cantante se hiciera un tatuaje con la imagen de Belinda en su brazo, el cual borró posteriormente tras su ruptura. Sin embargo, Belinda nunca ha reconocido públicamente la relación y ha negado los hechos mencionados en el libro y en declaraciones posteriores.

“Belinda se contradice entre lo dicho en la fiscalía y lo dicho públicamente. Es aquí donde nosotros intervenimos como abogados para la defensa de Lupillo y el contraataque que necesariamente ya está echado a andar”, añadió Beceiro.

LUPILLO DEMANDA A BELINDA POR TRES PRESUNTOS DELITOS

El abogado informó que la contrademanda contra Belinda se presenta por tres delitos, incluyendo falsedad, fraude procesal y falsas acusaciones, haciendo referencia a la Ley Olimpia, que penaliza la difusión de material íntimo de terceros.

Beceiro subrayó que no existen videos íntimos que respalden la denuncia de Belinda, y que los materiales señalados por ella como comprometidos no constituyen una vulneración de la intimidad.

“Ver a Belinda bailando con Lupillo me parece cualquier cosa menos un video íntimo. Y en su denuncia, ella asegura que se atenta contra su vida personal, profesional e íntima”, puntualizó el abogado.

La controversia legal entre Lupillo Rivera y Belinda continúa en desarrollo, con la contrademanda ya en curso y la investigación correspondiente por parte de las autoridades.