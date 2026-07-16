¡Crece el ‘Chespiriverso’! Cocinan HBO Max y Roberto Gómez Fernández bioserie de ‘Don Ramón’

El éxito y la polémica que, semana a semana, generó la bioserie ‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’ dieron pie a que el próximo proyecto que formará parte del universo del comediante y creativo mexicano esté enfocado en ‘Don Ramón’, el entrañable personaje interpretado por el actor y comediante Ramón Valdés.

En una charla con Reforma, Roberto Gómez Fernández aseguró que el personaje mantiene una enorme popularidad en Centro y Sudamérica, donde incluso es considerado una figura de culto.

Aunque el productor de El Hotel de los Secretos no anunció una fecha de estreno ni confirmó el nombre del actor que asumirá el papel, recordó que en la serie sobre la vida de su padre el personaje de ‘Don Ramón’ fue interpretado por Miguel Islas. Sin embargo, aún se desconoce si el actor volverá a encarnarlo.