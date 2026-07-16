¡Crece el ‘Chespiriverso’! Cocinan HBO Max y Roberto Gómez Fernández bioserie de ‘Don Ramón’
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De acuerdo con el productor televisivo, la historia explorará al personaje fuera de la vecindad y mostrará nuevas facetas de su personalidad
El éxito y la polémica que, semana a semana, generó la bioserie ‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’ dieron pie a que el próximo proyecto que formará parte del universo del comediante y creativo mexicano esté enfocado en ‘Don Ramón’, el entrañable personaje interpretado por el actor y comediante Ramón Valdés.
En una charla con Reforma, Roberto Gómez Fernández aseguró que el personaje mantiene una enorme popularidad en Centro y Sudamérica, donde incluso es considerado una figura de culto.
Aunque el productor de El Hotel de los Secretos no anunció una fecha de estreno ni confirmó el nombre del actor que asumirá el papel, recordó que en la serie sobre la vida de su padre el personaje de ‘Don Ramón’ fue interpretado por Miguel Islas. Sin embargo, aún se desconoce si el actor volverá a encarnarlo.
¿QUÉ SIGUE CON ‘CHESPIRITO’?
De acuerdo con el productor, el interés por expandir el universo de su padre se debe a que ‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’, de HBO Max, fue reconocida con el Premio Platino del Público.
Gómez Fernández explicó que esa producción mostró tanto el talento creativo de su padre como sus errores personales, por lo que implicó tomar decisiones complejas para narrar aspectos íntimos con cuidado y responsabilidad.
La bioserie contó con un elenco encabezado por Pablo Cruz, Bárbara López, Arturo Bárba, Paola Montes, Miguel Islas y Andrea Noli, entre otros.
En una charla con VMÁS, Miguel Islas habló sobre el momento en que fue elegido para interpretar a Don Ramón. “Cuando me avisaron que me había quedado con el papel, sentí que se me salía el alma un poquito”, recordó.