¡Crece el ‘Chespiriverso’! Cocinan HBO Max y Roberto Gómez Fernández bioserie de ‘Don Ramón’

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    ¡Crece el ‘Chespiriverso’! Cocinan HBO Max y Roberto Gómez Fernández bioserie de ‘Don Ramón’
    Historia. Roberto Gómez Fernández adelantó que la próxima bioserie explorará la vida y personalidad de Don Ramón más allá de lo visto en la vecindad. FOTO: ARCHIVO

De acuerdo con el productor televisivo, la historia explorará al personaje fuera de la vecindad y mostrará nuevas facetas de su personalidad

El éxito y la polémica que, semana a semana, generó la bioserie ‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’ dieron pie a que el próximo proyecto que formará parte del universo del comediante y creativo mexicano esté enfocado en ‘Don Ramón’, el entrañable personaje interpretado por el actor y comediante Ramón Valdés.

En una charla con Reforma, Roberto Gómez Fernández aseguró que el personaje mantiene una enorme popularidad en Centro y Sudamérica, donde incluso es considerado una figura de culto.

Aunque el productor de El Hotel de los Secretos no anunció una fecha de estreno ni confirmó el nombre del actor que asumirá el papel, recordó que en la serie sobre la vida de su padre el personaje de ‘Don Ramón’ fue interpretado por Miguel Islas. Sin embargo, aún se desconoce si el actor volverá a encarnarlo.

¿QUÉ SIGUE CON ‘CHESPIRITO’?

De acuerdo con el productor, el interés por expandir el universo de su padre se debe a que ‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’, de HBO Max, fue reconocida con el Premio Platino del Público.

Gómez Fernández explicó que esa producción mostró tanto el talento creativo de su padre como sus errores personales, por lo que implicó tomar decisiones complejas para narrar aspectos íntimos con cuidado y responsabilidad.

La bioserie contó con un elenco encabezado por Pablo Cruz, Bárbara López, Arturo Bárba, Paola Montes, Miguel Islas y Andrea Noli, entre otros.

https://vanguardia.com.mx/show/ya-en-cines-de-saltillo-del-heroe-al-villano-asi-luce-el-elenco-estelar-de-la-odisea-de-christopher-nolan-JC22207835

En una charla con VMÁS, Miguel Islas habló sobre el momento en que fue elegido para interpretar a Don Ramón. “Cuando me avisaron que me había quedado con el papel, sentí que se me salía el alma un poquito”, recordó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espectáculos
Streaming
Viral

Personajes


Roberto Gómez Bolaños

Organizaciones


HBO Max

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Durante este año, los casos de obesidad se han incrementado en un 48 por ciento.

Saltillo: Se disparan 40% ventas de fármacos antiobesidad, pese a altos costos
Autoridades llegaron al lugar de los hechos para detener al conductor de la camioneta.

Niño de siete años muere atropellado, en Saltillo
Los perros son la mascota predilecta de los coahuilenses: hay más de un millón en la entidad.

Coahuila: Crece número de mascotas y superan los 2 millones; entidad es ‘team perros’
Lorenzo Faravelli y Christian “Hobbit” Bermúdez aportarán experiencia y creatividad al histórico duelo entre Necaxa y Atlante.

¿Dónde ver Necaxa vs Atlante? Horario, transmisión y el histórico regreso de los Potros a la Liga MX
Peritos de la SSPC del Gobierno de México están efectuando una revisión a los videos aportados en el caso de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa para determinar si fueron editados.

SSPC revisa videos del caso Debanhi Escobar; buscan determinar si fueron editados
La CNDH pidió investigar con rigor las muertes de migrantes mexicanos bajo custodia del ICE y reforzar la asistencia consular a las víctimas y sus familias.

CNDH condena muerte de mexicanos bajo custodia del ICE y exige investigaciones y justicia
La presidenta afirmó que Francisco Javier García Cabeza de Vaca sigue fuera de México con una orden de aprehensión vigente y una solicitud de extradición en trámite.

Sheinbaum afirma que Cabeza de Vaca es prófugo de la justicia; extradición sigue sin respuesta de EU
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la entrega a Estados Unidos del piloto señalado por su presunta participación en el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada se realizó conforme a la Ley de Seguridad Nacional.

Entrega de piloto a EU en caso ‘Mayo’ Zambada fue conforme a la ley, aclara Sheinbaum