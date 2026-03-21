Luto en la televisión: Muere Nicholas Brendon, actor de ‘Buffy, la cazavampiros’

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/ 21 marzo 2026
    Luto en la televisión: Muere Nicholas Brendon, actor de ‘Buffy, la cazavampiros’
    Legado. El actor fue recordado por fans y colegas tras confirmarse su fallecimiento a los 54 años. FOTO: INTERNET

El actor estadounidense falleció a los 54 años mientras dormía; su familia confirmó que fue por causas naturales

Una vez más, la tristeza se apoderó de Hollywood por el sorpresivo fallecimiento de uno de sus actores más queridos por los fanáticos de la televisión y la nostalgia. Este viernes por la noche se reportó la muerte de Nicholas Brendon, conocido por dar vida a Xander Harris en la exitosa serie de los 90 ‘Buffy, la cazavampiros’.

De acuerdo con la información oficial, el actor falleció este viernes a los 54 años. Aunque la familia se ha mantenido hermética en los detalles, trascendió que murió mientras dormía, lo que fue considerado como “causas naturales”.

“Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de nuestro hermano e hijo, Nicholas Brendon. La mayoría de la gente conoce a Nicky por su trabajo como actor y por los personajes que dio vida a lo largo de los años”, se pudo leer en el comunicado difundido a través de The Hollywood Reporter.

¿QUÉ PASÓ CON NICHOLAS BRENDON?

En sus últimos años, había encontrado pasión por la pintura, actividad que compartía con algunos de sus fans y familiares.

“Si bien no es un secreto que Nicholas tuvo dificultades en el pasado, estaba bajo tratamiento médico para controlar su enfermedad y, al momento de su fallecimiento, era optimista respecto al futuro”, añadió el comunicado. La familia pidió respeto por su privacidad y agradeció el apoyo recibido.

Brendon participó en ‘Buffy, la cazavampiros’ durante siete temporadas, compartiendo créditos con Sarah Michelle Gellar. Su personaje, Xander Harris, era el único amigo de la protagonista que no poseía superpoderes.

En su vida personal, enfrentó problemas de alcoholismo y dificultades legales, entre ellas un incidente de violencia doméstica en 2017.

https://vanguardia.com.mx/show/bts-vuelve-con-fuerza-concierto-en-seul-marca-su-nueva-era-musical-KL19655285

Entre sus trabajos en cine destacan ‘Psycho Beach Party’, ‘A Golden Christmas’, ‘My Neighbor’s Secret’ y ‘Big Gay Love’. En televisión participó en ‘Dave’s World’, ‘The Pool at Maddy Breaker’s’ y ‘Celeste in the City’. (Con información de AP y El Universal)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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