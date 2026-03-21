Luto en la televisión: Muere Nicholas Brendon, actor de ‘Buffy, la cazavampiros’
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El actor estadounidense falleció a los 54 años mientras dormía; su familia confirmó que fue por causas naturales
Una vez más, la tristeza se apoderó de Hollywood por el sorpresivo fallecimiento de uno de sus actores más queridos por los fanáticos de la televisión y la nostalgia. Este viernes por la noche se reportó la muerte de Nicholas Brendon, conocido por dar vida a Xander Harris en la exitosa serie de los 90 ‘Buffy, la cazavampiros’.
De acuerdo con la información oficial, el actor falleció este viernes a los 54 años. Aunque la familia se ha mantenido hermética en los detalles, trascendió que murió mientras dormía, lo que fue considerado como “causas naturales”.
“Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de nuestro hermano e hijo, Nicholas Brendon. La mayoría de la gente conoce a Nicky por su trabajo como actor y por los personajes que dio vida a lo largo de los años”, se pudo leer en el comunicado difundido a través de The Hollywood Reporter.
¿QUÉ PASÓ CON NICHOLAS BRENDON?
En sus últimos años, había encontrado pasión por la pintura, actividad que compartía con algunos de sus fans y familiares.
“Si bien no es un secreto que Nicholas tuvo dificultades en el pasado, estaba bajo tratamiento médico para controlar su enfermedad y, al momento de su fallecimiento, era optimista respecto al futuro”, añadió el comunicado. La familia pidió respeto por su privacidad y agradeció el apoyo recibido.
Brendon participó en ‘Buffy, la cazavampiros’ durante siete temporadas, compartiendo créditos con Sarah Michelle Gellar. Su personaje, Xander Harris, era el único amigo de la protagonista que no poseía superpoderes.
En su vida personal, enfrentó problemas de alcoholismo y dificultades legales, entre ellas un incidente de violencia doméstica en 2017.
Entre sus trabajos en cine destacan ‘Psycho Beach Party’, ‘A Golden Christmas’, ‘My Neighbor’s Secret’ y ‘Big Gay Love’. En televisión participó en ‘Dave’s World’, ‘The Pool at Maddy Breaker’s’ y ‘Celeste in the City’. (Con información de AP y El Universal)