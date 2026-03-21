Luto en la televisión: Muere Nicholas Brendon, actor de ‘Buffy, la cazavampiros’

Una vez más, la tristeza se apoderó de Hollywood por el sorpresivo fallecimiento de uno de sus actores más queridos por los fanáticos de la televisión y la nostalgia. Este viernes por la noche se reportó la muerte de Nicholas Brendon, conocido por dar vida a Xander Harris en la exitosa serie de los 90 ‘Buffy, la cazavampiros’.

De acuerdo con la información oficial, el actor falleció este viernes a los 54 años. Aunque la familia se ha mantenido hermética en los detalles, trascendió que murió mientras dormía, lo que fue considerado como “causas naturales”.

“Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de nuestro hermano e hijo, Nicholas Brendon. La mayoría de la gente conoce a Nicky por su trabajo como actor y por los personajes que dio vida a lo largo de los años”, se pudo leer en el comunicado difundido a través de The Hollywood Reporter.