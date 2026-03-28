Luto y nostalgia: muere James Tolkan, actor de ‘Top Gun’ y ‘Volver al futuro’

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/ 28 marzo 2026
    Luto y nostalgia: muere James Tolkan, actor de ‘Top Gun’ y ‘Volver al futuro’
    Carrera. El actor participó en clásicos del cine y la televisión, consolidando una carrera de más de dos décadas. FOTO: INTERNET

Debido a su amor por los animales, su familia pidió realizar donaciones a favor de refugios

Por la noche del viernes se confirmó que una de las estrellas más queridas, el actor James Tolkan, conocido por interpretar al ‘señor Strickland’ en ‘Volver al futuro’, falleció a los 94 años en Nueva York, dejando un legado en el entretenimiento.

La noticia fue confirmada en el sitio oficial de la franquicia de ‘Volver al futuro’, donde se informó que el deceso ocurrió el jueves 26. Un portavoz de la familia indicó que murió de forma pacífica, aunque no se dieron a conocer las causas.

Nacido en Calumet, Michigan, Tolkan cursó estudios en tres universidades antes de inclinarse por la actuación. Posteriormente se trasladó a Nueva York, donde se formó con Stella Adler y Lee Strasberg, dos figuras clave en la enseñanza actoral.

CARRERA EN PANTALLA

Durante más de 25 años desarrolló su carrera en el teatro neoyorquino y participó en montajes como ‘Glengarry Glen Ross’, además de presentarse en Broadway.

En cine, formó parte de producciones como ‘El príncipe de la ciudad’ y ‘Juegos de guerra’. También tuvo una breve participación en ‘Amor y muerte’. Sin embargo, sus personajes más recordados fueron el estricto director Strickland en la saga de ‘Volver al futuro’ y ‘Stinger’ en ‘Top Gun’, junto a Tom Cruise.

En televisión, apareció en series como ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ y ‘Miami Vice’, y su trayectoria en pantalla se extendió hasta 2011.

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Tolkan deja a su esposa, Parmelee, y a sus tres sobrinas. Debido a su amor por los animales, su familia sugirió que, en su memoria, se realicen donaciones a refugios, organizaciones de rescate o a la Humane Society.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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