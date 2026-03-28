Luto y nostalgia: muere James Tolkan, actor de ‘Top Gun’ y ‘Volver al futuro’

Por la noche del viernes se confirmó que una de las estrellas más queridas, el actor James Tolkan, conocido por interpretar al ‘señor Strickland’ en ‘Volver al futuro’, falleció a los 94 años en Nueva York, dejando un legado en el entretenimiento.

La noticia fue confirmada en el sitio oficial de la franquicia de ‘Volver al futuro’, donde se informó que el deceso ocurrió el jueves 26. Un portavoz de la familia indicó que murió de forma pacífica, aunque no se dieron a conocer las causas.

Nacido en Calumet, Michigan, Tolkan cursó estudios en tres universidades antes de inclinarse por la actuación. Posteriormente se trasladó a Nueva York, donde se formó con Stella Adler y Lee Strasberg, dos figuras clave en la enseñanza actoral.