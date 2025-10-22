¡’Manchild’! ¿Cuál es el polémico tuit de Chumel Torres sobre Sabrina Carpenter del que todos hablan?

Nunca pensamos como se volvería polémica algo relacionado con el presentado Chumel Torres y la estrella pop Sabrina Carpenter en conjunto. Si bien por separado provocan comentarios en redes sociales, desde opiniones sobre la política mexicana hasta sus provocadoras canciones, sólo una publicación nos tiene a todos hablando. Aunque la comedia y publicaciones de Torres suele dividir comentarios en redes sociales como X, en las últimas horas su nombre encabeza las tendencias, lo que muchos han considerado como una “confesión”. Puede que Carpenter haya escrito muchas características de un “hombre inmaduro” en su canción ‘Manchild’, pero usuarios de X han plasmado su opinión sobre el comediante en muchos memes. TE PUEDE INTERESAR: ¿Lo vas a comprar? Anuncia Sabrina Carpenter su nuevo álbum tras éxito de ‘Manchild’

¿QUÉ ESCRIBIÓ CHUMEL TORRES SOBRE SABRINA CARPENTER? Recientemente, parte de la gira promocional del disco “Man’s Best Friend” y del su gira por Norteamérica “Short n’ Sweet”, la cantante de Pensilvania participó en el programa Saturday Night Live, por lo que un extracto del show se volvió viral en redes al mostrarse cantando frente a un espejo. Lo que provocó el fastidio de Torres y publicó en su cuenta de X: “Pagaría una suscripción extra a internet para que no me salga nada de Sabrina Carpenter”.

No obstante, el usuario @CsarPapi citó el tuit ironizando a cerca de la publicación del comediante con un video de un hombre bailando provocativamente junto a un spray para cabello. A lo que Torres, como un troll de internet, tomó la fotografía de perfil de ‘Mátalos Papi’ para responder con “¿Mis prejuicios? Intactos”. A lo que @CsarPapi respondió con “se te hizo agua la c*l* o qué mi reina (sic)”, cuestionando de que si hubo alguna atracción de Chumel hacia Kevin (como también es identificado el usuario de X). Pero el presentado respondió con la frase que se ha hecho viral -y que nos ha reunido hoy-: “Bonita he visto hombres mamando pi** menos gays que tú”, reviró Torre. A lo que Mátalos Papi respondió que si prefería ver hombres durante encuentros íntimos en lugar de los videos de Sabrina Carpenter. TE PUEDE INTERESAR: ¡Regresa la ‘Fiesta Cinépolis’! Boletos estarán a $29 pesos estos días para todas las sucursales en México

Y EL TREND... EXPLOTÓ Aunque la conversación fue eliminada del perfil del comediante, cientos de usuarios de X lograron tomar capturas de pantalla de las publicaciones, logrando que Sabrina Carpenter se posicionara entre las principales tendencias en México. En X provocó memes, burlas y comentarios provocadores, aunque muchos eran fanático de la cantante, un segmento de la audiencia de Torres, en su mayoría detractores, también publicaban constantemente. “Y pensar que esta chaparrita coqueta sacó del closet a Chumel Torres”, es una de las publicaciones más populares que reaccionan a la respuesta del comediante, en su mayoría acompañadas de fotografías promocionales de Sabrina Carpenter y memes sobre “salir del clóset”.

“Y entonces él dijo: «pagaría por no ver nada de ti» y pensé oh, mi dios, y entonces él dijo algo de ver hombres ch*p*nd* p*t*s y dije santo cielo, qué locura (sic)”, menciona otra publicación con una fotografía de Carpenter en una entrevista. TE PUEDE INTERESAR: Elon Musk y Chumel Torres reaccionan a momentos polémicos de las protestas en Los Ángeles Aunque Chumel Torres no es ajeno a la cultura de cancelación ni a los ataques, en redes sociales se ha limitado a opinar sobre la agenda política de los últimos días, como las críticas a los legisladores Cuauhtémoc Blanco y Gerardo Fernández Noroña, sin mencionar su polémico tuit o su supuesta “salida del closet”.

Debemos recordar que Carpenter expresó: “no te tiene que gustar lo que hago. Nunca va a ser así. Estoy bien si a Tommy de Arkansas no le gusta lo que hago. Mientras que la gente que sí conecta conmigo ya la que le hablo se sienta bien, soy feliz”, para CBS Mornings durante la gira promocional de su nuevo disco.