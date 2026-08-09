Captan a Raúl Rocha Cantú en Mónaco tras orden de aprehensión

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    Captan a Raúl Rocha Cantú en Mónaco tras orden de aprehensión
    En un video una joven le hace una observación al empresario sobre su atuendo y accesorios; lo cuestionó acerca de cuál era el reloj que portaba. Cortesía

Se da a conocer una grabación a sólo una semana de que la FGR girara una nueva orden de aprehensión en su contra

CDMX.- Raúl Rocha Cantú, co-propietario de Miss Universo, fue captado en su estadía en Mónaco, luego de ser detenido por una joven que, llamándole la atención el atuendo y accesorios del empresario, lo cuestionó acerca de cuál era el reloj que portaba; el video se difunde a sólo una semana de que la Fiscalía General de la República (FGR) girará una nueva orden de aprehensión en su contra.

Hace una semana, la FGR dio a conocer que, a ocho meses de girar la primera orden de aprehensión en su contra, debido a los presuntos delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas y contrabando de hidrocarburos, se sumaba un nuevo mandato judicial dirigido a su persona.

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Ahora, el inversionista es acusado de aparentemente participar, en complicidad de otros dos empresarios, en operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como por el presunto delito de lavado de dinero.

ROCHA CANTÚ FUE ABORDADO POR UNA JOVEN EN MÓNACO

A una semana de que se diera a conocer esta noticia, se difunde un video en el que el empresario aparece, tomado de la mano de un infante, caminando por la calle en el Boulevard des Moulins, en una de las zonas más turísticas de Mónaco.

Con gafas oscuras, Rocha Cantú fue detenido por una mujer, que sostenía su celular, mientras lo grababa y lo cuestionaba acerca de qué marca era el reloj que llevaba en su muñeca; el inversionista mexicano no contestó a la pregunta, sino que mostró a la cámara el modelo que portaba; aunque no lo haya mencionado, la pieza pertenece a la colección de Patek Philippe Aquanaut, una marca de relojes con precios que rebasan el millón de pesos.

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La respuesta que obtuvo de la joven fue que, a su parecer, se trataba del reloj “más hermoso”, comentario que Rocha Cantú agradeció, mientras retomaba el paso, pero volvió a detenerse para responder a otro cuestionamiento:

“Una última cosa, ¿cuál es tu fragancia favorita?”.

Cantú no sabía qué contestar y otra mujer la que, aparentemente, lo acompañaba, pues sólo suena su voz, de fondo en el video, le traduce la pregunta y, al notar que no tiene respuesta, sugiere al empresario algunas lociones, sugerencia que el confirma al expresar que, la de su mayor predilección, es Tobacco Vanille de Tom Ford.

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