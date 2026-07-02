Markin López celebra la llegada de ‘Riquísimos, por cierto’ a la televisión abierta

Una de las comedias más longevas y exitosas de la televisión mexicana es Vecinos, serie que, tras más de 20 años al aire, dio paso a su spin-off, Riquísimos, por cierto, protagonizado por Macaria, Danny Perea, Moisés Suárez y el actor coahuilense Markin López, y que por fin pudo ser vista por el público en televisión abierta. En charla con VMÁS, el actor invitó a la audiencia a darle una oportunidad a esta comedia, producida también por Elías Solorio. “Muy contentos, muy emocionados porque a esta serie le fue muy bien en ViX en su momento; fue de lo más visto y ahora estamos llegando a Las Estrellas. Se estrenó el domingo y, la verdad, el recibimiento de la gente fue muy bueno”, dijo el actor lagunero.

PERSONAJES MUY QUERIDOS Son 15 episodios los que conforman la primera temporada de la serie, en la que la familia López Pérez cambia radicalmente de suerte al recibir una millonaria herencia. “Son los personajes que tanto quieren de Vecinos, que es la familia López Pérez, que ahora se vuelve millonaria porque el tío Fidel le hereda a doña Magda. Imagínate todas las aventuras y todas las locuras que hacen ahora con dinero”. ¿Cómo te sientes de que ahora la serie vaya a llegar a más gente? “Emocionado y, la verdad, con mucha ilusión porque, como tú bien lo dices, el alcance que tiene Las Estrellas es enorme y eso siempre, como actor, te da alegría: que tu trabajo lo pueda ver más gente, que llegue a otras zonas, a otras partes. Estamos emocionados y, como te decía al principio, también un poco nerviosos porque es otro público; pareciera que no, pero sí es otro target al que vamos”.

La llegada de la serie a la televisión abierta se debe, precisamente, al éxito que obtuvo en ViX, donde se mantuvo entre los contenidos favoritos de la plataforma, de acuerdo con el propio actor. “De hecho, en ViX ya está estrenada la temporada dos. Es otra dinámica, pero también creemos que esta serie se derivó de Vecinos, que es un ícono de la televisión abierta, así que también tiene su público ahí”. ¿Cómo te preparaste para dar vida a Rocco en este spin-off? “Fíjate que el secreto justamente es que la gente va a seguir viendo a los personajes que conoce, pero las circunstancias que los rodean son las que hacen toda la diferencia. Eso fue de las cosas que más hablamos respecto a la evolución de los personajes. Queríamos conservar mucho su esencia, pero ahora cambian las circunstancias: el dinero, todo lo que vive doña Magda, los nuevos vecinos —me refiero al fraccionamiento al que se mudan, que es de lo más nice—, los nuevos compañeros que se integran. En fin, lo que hace evolucionar a estos personajes son las circunstancias que ahora los rodean”.

¿Cómo recibieron la noticia de que harían este spin-off? “Fue muy raro porque todo pasó de manera muy casual. Nuestro productor, Elías Solorio, nos reunió hace como tres años, mientras grabábamos Vecinos, y nos dijo: ‘Oigan, en ViX nos están pidiendo un spin-off de la familia López Pérez. Está esta propuesta y vamos a empezar a grabarla’. Creo que era como un mes después o algo así”.

LA NOTICIA Y EL ARRANQUE Con esta nueva etapa en televisión abierta y la misión de seguir conquistando al público con sus personajes, el lagunero recordó aquel primer día de grabaciones. “De hecho, en el primer capítulo, las primeras escenas en la casa de doña Magda —bueno, en nuestra casa de Vecinos— se hicieron en el mismo set mientras seguíamos grabando Vecinos. Es decir, mientras hacíamos la temporada de Vecinos, grabamos las primeras escenas de Riquísimos, por cierto. Fue algo muy loco”.

¿Hay algún episodio o momento favorito de esta primera temporada? “Sí. Hay una parte donde Alejandra, el personaje que hace Danny Perea, organiza una despedida de soltera en un yate, y Rocco empieza a ver que llegan strippers y todo eso. Cómo se pone celoso Rocco y cómo enfrenta esa situación me dio muchísima risa. Ese capítulo está muy, muy divertido”. ¿Qué le dirías a la gente que todavía no ha visto la serie? “Que se den la oportunidad de recibir nuevamente a estos personajes que sabemos que quieren tanto y que vean cómo doña Magda, que siempre presumía de sus domas y de sus cosas carísimas, ahora sí las tiene y puede cumplir todas esas fantasías tan extrañas y bizarras”.

¿Cuál consideras que es tu mayor reto ahora con la serie? “De entrada hay una responsabilidad muy grande porque ahora nosotros somos los protagonistas y cambia completamente la dinámica. Tenemos el peso de cargar con la serie. En Vecinos todo está mucho más repartido entre los personajes y acá estamos nosotros prácticamente todo el tiempo. Es muy cansado y muy pesado, pero nos gusta mucho lo que hacemos, los libretos y cómo está desarrollada la historia. Enfrentamos ese reto con mucha humildad y mucha ilusión”.