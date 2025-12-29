¡Más drama legal en el certamen! Sentencian a copropietaria de Miss Universo a 2 años de prisión por fraude

/ 29 diciembre 2025
    ¡Más drama legal en el certamen! Sentencian a copropietaria de Miss Universo a 2 años de prisión por fraude
    Juicio. Fue en noviembre de este año cuando se dio a conocer las acusaciones contra la tailandesa. FOTO: CUARTOSCURO

El caso se suma a una serie de controversias recientes, incluyendo las investigaciones contra Raúl Rocha Cantú, por presunto crimen organizado

Los problemas para Miss Universo continúan, y es que, en medio de los escándalos legales y hasta la posible cancelación de Puerto Rico como su próxima sede, ha trascendido que Anne Jakrajutatip, copropietaria de la organización, fue condenada a prisión.

Según la prensa local, el tribunal de Kwaeng sentenció a la empresaria tailandesa a dos años tras las rejas y sin suspensión de la pena por un caso de fraude.

Información publicada por el “Bangkok Post” detalló que la audiencia se llevó a cabo el pasado 26 de diciembre; sin embargo, Jakrakutatip no se presentó y ahora se encuentra en calidad de prófuga.

Asimismo, JKN Global Group, la empresa que Jakrajutatip preside, fue multada con 40 mil bahts (mil 200 dólares aproximadamente).

Fue en noviembre de este año cuando se dio a conocer las acusaciones contra la tailandesa. El caso fue presentado por el cirujano plástico Raveewat Maschamadol, señaló a Jakrajutatip y a JKN Global Group de haberlo engañado para invertir casi 30 millones de bahts (900 mil dólares) en bonos corporativos.

Según el tribunal, los acusados habrían proporcionado información falsa y ocultado datos relevantes sobre la situación financiera de la empresa.

TE PUEDE INTERESAR: ¡La que puede, puede! Logra Beyoncé el estatus de multimillonaria y entra en la lista de Forbes

Jakrajutatip ya había sido acusada formalmente en 2023 y obtuvo libertad bajo fianza, pero posteriormente dejó de presentarse ante el tribunal, lo que llevó a que las autoridades tailandesas la consideraran en riesgo de fuga.

Tras su inasistencia a nuevas audiencias, se emitió una orden de arresto en su contra. (Con información de El Universal)

Temas


Espectáculos
Viral
Fraudes

Localizaciones


Tailandia

Organizaciones


Miss Universo

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

